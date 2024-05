Amici 23, la rivelazione choc su Marisol. È ancora fresca la vittoria di Sarah Toscano nell’ultima edizione del talent show di Canale 5. La cantante ha avuto la meglio su Petit, Holden, Mida e sui ballerini Marisol e Dustin. Forse un po’ a sorpresa visto che in tanti davano Petit e Holden come favoriti, ma alla fine è stato premiato il cammino di crescita della giovane artista.

Sarah ha fatto sapere come spenderà i soldi vinti ad Amici, 157mila euro: “Il montepremi lo investirò nella musica tra lezioni, vocal coach e strumenti“. Alla fine ha battuto proprio Marisol, vincitrice del circuito danza, che nel corso dell’anno aveva raccontato di aver avuto dei problemi di salute che l’avevano costretta a fermarsi. Ora è la mamma a spiegare tutto.

La malattia di Marisol, parla la mamma

Silvia Diliddo, la mamma di Marisol, ha parlato della malattia della figlia nel corso di un’intervista al giornalista Rolando Repossi per il settimanale Di Più. La signora ha raccontato che la figlia soffre di una forma di asma e di alcune allergie. Il percorso non è stato semplice e i genitori hanno dovuto prendere anche una drastica decisione.

“Per curarla abbiamo preferito tenerla ferma per un anno e aspettare che si rimettesse completamente – ha raccontato la mamma di Marisol – Solo in seguito è tornata a prendere lezioni di ballo e di pole dance”. La donna ha spiegato quando ha scoperto tutto: da piccola Marisol ha avuto il raffreddore e non riusciva a respirare né a fare le scale: “Le è stata riscontrata una forma di asma pesante al punto da toglierle la possibilità di fare sforzi, di respirare”.

La signora ha rivelato che la figlia, che ora ha problemi ad un ginocchio, è pure allergica al polline delle betulle e delle nocciole. Nel corso della chiacchierata la mamma ha anche parlato del bacio tra la figlia e Petit. All’inizio il papà c’era rimasto di sasso, poi però: “Con il passare delle settimane mio marito ha capito che mia figlia ha scelto di dare il suo cuore a un bravo ragazzo, a uno che la fa stare bene e la rispetta. Non vediamo l’ora che ce lo faccia conoscere“.

