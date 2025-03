Da un paio di giorni, Zeudi Di Palma ha preso le distanze da tutti gli altri concorrenti del Grande Fratello, comprese le sue amiche più strette. Secondo Javier Martinez, però, questa sua scelta sarebbe legata al fatto di non aver ricevuto applausi nell’ultima puntata, mentre il pubblico ha invece sostenuto Lorenzo Spolverato nel corso del loro acceso confronto. Dal canto suo l’ex Miss Italia sembra aver confermato indirettamente questa teori, sfogandosi con Chiara Cainelli.

Dopo aver avuto diversi scontri con altri inquilini della Casa, Zeudi ha optato per l’isolamento, evitando persino di parlare con le sue amiche Shaila e Chiara. Tutti i concorrenti si sono interrogati sul suo comportamento dopo la diretta di lunedì scorso, soprattutto per la crisi in cui sembra essere caduta in seguito alle critiche ricevute davanti alle telecamere.

Cosa importa davvero a Zeudi e le reazioni del pubblico

Durante la puntata, infatti, la finalista ha percepito chiaramente che il pubblico presente in studio non era dalla sua parte, ma ha appoggiato Lorenzo. Secondo Javier, questo sarebbe il motivo principale del malessere che la ex Miss Italia sta vivendo in questi giorni: “Lei ci fa molto caso a queste cose, infatti, sta giù per il pubblico che le applaude contro e la critica”, ha commentato Martinez parlando con gli altri inquilini in giardino.

L’ipotesi del pallavolista sembra trovare conferma anche nelle parole che Zeudi ha usato per spiegare a Chiara il suo stato d’animo: “Non me ne frega niente se Lorenzo si sente così, come mi sono sentita io quando lui ha preso l’applauso da tutta l’Italia?”. Pur senza dichiararlo esplicitamente, Zeudi sembra quindi aver ammesso che il suo malumore è legato alla mancanza di sostegno ricevuta dal pubblico nella scorsa puntata.

Javier Facundo Martinez parla poco ma parla bene.

Javier parla.

Zeudi conferma.#GrandeFratello pic.twitter.com/q5HWqt4uX9 — Violett926 (@violett926) March 20, 2025

Intanto, su X, gli utenti si stanno scatenando con commenti di ogni tipo: “Javier parla poco, ma parla bene”, “Javier parla e Zeudi conferma”, “Chapeau per Javier”, “Ha appena detto che piangeva per gli applausi del pubblico a Lorenzo”, “Fa bene chi la chiama Miss Falsità”, “Lei è un’arrivista, usa gli altri come pedine per raggiungere il suo obiettivo”, “Falsissima, ma il suo fandom come fa a crederle?”, “Zeudi è attentissima alla sua immagine, troppo per la sua età”, “Il pubblico in studio non rappresenta tutta l’Italia, sveglia Zeudi”, “Come rido, Javier ha detto la stessa cosa”.

Anche Shaila ha criticato Zeudi: “Ma chi è veramente? Critica tanto Helena e poi fa le stesse cose“. Il modo in cui poi si è comportata con Chiara, una delle poche a difenderla, non è piaciuto: “Mi aspettavo che andasse da lei e le chiedesse scusa, ma non l’ha fatto”.

