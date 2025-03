Per Zeudi le ultime settimane al Grande Fratello saranno molto difficili, oggi pomeriggio (19 marzo) in giardino ne abbiamo avuto un assaggio. Accusata di aver sputato in faccia ad Helena, Zeudi aveva spiegato a Shaila la sua versione dei fatti: “Amo ma quale sputi in faccia? Zero! Stavamo parlando io e Chiara, io mi stavo lavando i denti, a un certo punto le faccio capire che mi dovevo avvicinare al lavandino per buttare l’acqua che avevo in bocca”.

“Io semplicemente ho gettato fuori il dentifricio con l’acqua che avevo in bocca, come tutti gli esseri umani e poi ho scosso lo spazzolino. Helena a quel punto si è girata arrabbiata verso di me e mi ha detto “ma come ti permetti, cosa fai mi sputi in faccia?!”.





Grande Fratello, Zeudi resta isolata nella Casa

“Amo per uno schizzetto! Io non credo nemmeno gli sia arrivato uno schizzo. Ma anche se fosse successo mica l’ho fatto apposta. Magari le è arrivato un suo schizzo, visto che anche lei si stava lavando i denti in quel momento”. Parole che non avevano convinto Shaila che a Chiara aveva spiegato come: “Io vi dico sempre di non risponderle, di non reagire, perché lei provoca e non aspetta altro che una reazione”.

E ancora: “La cosa degli schizzi d’acqua è stata di cattivo gusto ed è anche un gesto brutto proprio da vedere. Però non è che deve fare mea culpa. Siamo anche esauriti, come viene giustificata lei che è esaurita, lo siamo anche noi. Una contro tre o tre contro una non cambia nulla”.

Shaila, Giglio e MaVi che cantano urlando a squarciagola e la regia inquadra con dei primi piani Miss falsità nerah e imbroncita adoro follemente questo CINEMA 🍿 #GrandeFratello#heleners#helevier pic.twitter.com/gIazUvgu1l — 𝓔𝓶𝓪𝓷𝓾𝓮𝓵𝓮𝓼𝓸𝓷𝓸𝓲𝓸_97 🐅 (@zabetta97) March 19, 2025

Qualcosa nella Casa si è rotto, e si capisce dal modo in cui è isolata in giardino mentre Giglio, MaVi e Chiara ridono e cantano. “Ti hanno beccata finalmente, cara Zeudi ora la resa dei conti è arrivata: sei rimasta sola”. E ancora si legge su X: “Questo è il destino di chi fa l’infame con tutti, hai mentito a tutti e tutti ti hanno abbandonata”.