“Non dire ca, mi girano i co”. Grande Fratello, Chiara scopre il gioco di Zeudi ed è finita

Le dinamiche all’interno della casa del Grande Fratello stanno diventando sempre più tese, e stavolta è il legame tra Chiara e Zeudi a trovarsi in crisi. Dopo un acceso confronto del dopo puntata, quando Zeudi ha accusato l’amica di non sentirsi tutelata dalle parole di Lorenzo, che l’aveva definita “stratega”, la situazione è ulteriormente degenerata in serata.

Questa volta, Chiara ha deciso di avere una posizione molto più dura nei confronti di Zeudi. Nonostante il tentativo di far ragionare la finalista, Chiara non è riuscita a sbloccare la situazione, anzi. Le due amiche hanno avuto uno scontro acceso, con Chiara che ha cercato di spiegare le sue ragioni, ma Zeudi è sembrata restare fermamente sulle sue posizioni, senza cedere di un passo.

Leggi anche: “Loro due, un sogno”. Helena e Lorenzo, dopo la tregua al Grande Fratello cosa sta succedendo quasi alla fine





Grande Fratello, nuova lite tra Zeudi e Chiara

Nei giorni passati c’è stato un duro scontro anche tra Zeudi e Lorenzo, a cui si è aggiunta una discussione, molto pesante, con Giglio. In poche ore, la finalista si è trovata a litigare su più fronti e le alleanze della fazione degli Shailenzo e di Zeudi sembrano ormai traballare. Anche per loro la convivenza sta diventando sempre più difficile, e di questo ne è stata prova la lite tra le due amiche. Anche in questa occasione Zeudi è sembrata poco propensa a chiarire con Chiara e, anzi, l’ha accusata di aver detto che lei agirebbe così per fare dinamiche.

“Che ca*** stai dicendo?”, sono state le paroel di Chiara, furiosa per un’accusa molto pesante. “Non mettermi in bocca cose che non ho detto, te lo giuro su mia madre, tiratemi fuori il video in cui dico queste cose. Non dire bugie”, ha continuato Chiara. “Non dire str*** che mi girano i co***”, ha detto ancora. “Ora Chiaretta sa cosa prova Helena da dicembre”, scrive qualcuno su X, a commento del filmato che riprende la lite. Una lite che, secondo molti, ha uno scopo ben preciso, quello di mettere in cattiva luce Chiara, che negli ultimi televoti, proprio grazie alle Zelena, è riuscita a ottenere delle percentuali molto alte.

Z: "Hai detto che lo faccio per dinamica"



C: "Non ho mai detto una cosa del genere, non dire stronzate che mi girano i cogl*oni"



Ora chiaretta sa cosa prova Helena da dicembre ✨️#helevier #heleners #tommavi pic.twitter.com/AnTcZGj3im — Greta-It'sMe ☆ (@GretaOhmg) March 19, 2025

“Zeudi ha visto eliminare Javier e lì ha pensato che né lui e Helena arrivano in finale. Dopo di che sa che chiara ha passato tutti i televoti e adesso vuole che anche lei non si salvi e sta facendo tutto questo. È bastarda come il suo fandom!”, “No vabbè io ho sempre sostenuto Zeudi ma sta sbagliando tutto“, accusa una ex Zelena, scioccata per il comportamento della ex Miss Italia. “Ma chi sei?? La regina? Falsa vergognati….”, ha scritto un’altra utente sotto al video. Gli animi della casa sono incandescenti e chissà come andrà a finire questa sera, quando Alfonso Signorini aprirà la diretta del Grande Fratello.