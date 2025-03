Stefano De Martino è, senza dubbio, uno dei volti più amati e richiesti della televisione italiana. In pochi anni è passato da promessa emergente a vera e propria star del piccolo schermo, conquistando pubblico e critica grazie a un mix perfetto di ironia, presenza scenica e professionalità. Dopo il successo travolgente di Affari Tuoi su Rai 1 e il boom di ascolti di Stasera tutto è possibile su Rai 2, l’ex ballerino di Amici si trova oggi di fronte a un possibile cambio di rotta destinato a far discutere.

A lanciare l’indiscrezione è Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che dalle pagine di Mowmag rivela un retroscena clamoroso: De Martino sarebbe pronto a dire addio a STEP, lo show comico ereditato da Amadeus nel 2019, al termine della stagione televisiva 2024/2025. “Mi danno per certo che Stefano De Martino con il nuovo anno non apparirà più a Stasera tutto è possibile”, scrive Alessi, spiegando come la decisione ricalchi proprio la scelta fatta a suo tempo da Amadeus: lasciare un programma di successo per concentrarsi esclusivamente sull’ammiraglia Rai.

Stefano De Martino e STEP, cosa succede nella prossima stagione

Il motivo? De Martino sembrerebbe intenzionato a consolidare la propria immagine come volto di punta di Rai 1, abbandonando del tutto la seconda rete, spesso considerata – non senza polemiche – come la “Cenerentola” del servizio pubblico. In realtà, secondo alcune voci provenienti da ambienti interni alla Rai, Stasera tutto è possibile potrebbe traslocare proprio su Rai 1 nella prossima stagione. Ma Alessi resta convinto: per De Martino l’avventura con lo show del lunedì sera è al capolinea.

E nel futuro? Le prospettive sono più che promettenti. Sempre secondo Alessi, Stefano sarebbe già in corsa per un obiettivo ambizioso: la conduzione del Festival di Sanremo 2027. Un salto di qualità importante che confermerebbe la sua ascesa inarrestabile nel panorama televisivo.

Nel frattempo, il 2025 potrebbe vederlo impegnato solamente con Affari Tuoi e in qualche serata evento, come il tradizionale show di Capodanno di Rai 1 — da sempre considerato un banco di prova per i grandi conduttori della rete. Se confermata, la scelta di abbandonare STEP potrebbe deludere gli affezionati dello show comico, che negli ultimi anni ha ottenuto numeri record e una popolarità crescente, soprattutto online. Ma per De Martino, questa potrebbe essere solo la tappa successiva di un percorso costruito con determinazione e talento.

Oltre alla sua presenza scenica, infatti, c’è chi sottolinea altri elementi che fanno di lui un fuoriclasse del piccolo schermo: gioventù, versatilità, preparazione e una sorprendente umiltà. “Studia, si prepara, non lascia nulla al caso. E ha un’educazione fuori dal comune”, ha scritto Alessi. Non a caso, per molti è già il numero uno. E se il futuro di Stefano dovesse davvero passare da Sanremo, il pubblico è già pronto a seguirlo anche lì, passo dopo passo.

