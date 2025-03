Curiosità, santa curiosità, benedetta curiosità. È quella che spinge le persone a cercare notizie di gossip su questo o quel personaggio. E Stefano De Martino, di questi tempi, è uno dei più ‘ricercati’. Proprio recentemente si sono moltiplicate le voci su possibili flirt che vedono il bel conduttore protagonista. Prima si è parlato di Gilda Ambrosio, che l’ex ballerino di Amici conosce da parecchi anni.

Tuttavia sembra che i due siano soltanto amici. Poi ecco la soffiata su Angela Nasti. L’ex tronista di Uomini e Donne e il conduttore di “Affari Tuoi” e “Stasera tutto è possibile” frequenterebbero lo stesso studio medico. E tanto è bastato per creare voci di una loro liaison. Parecchio fantasiose, a dire il vero. E ora si torna a parlare di una vecchia fiamma nonché ex fidanzata di Stefano De Martino…

Leggi anche: “Stavano insieme”. Stefano De Martino e la bellissima ex tronista di UeD fanno esplodere il gossip





Stefano De Martino ha invitato Emma Marrone al suo show: gatta ci cova?

Di recente Stefano De Martino ha fatto parlare di sé per aver invitato la sua ex compagna, Emma Marrone, a prendere parte all’ultima puntata di Stasera tutto è possibile, in programma per l’8 aprile. Questo gesto ha immediatamente alimentato voci su un possibile ritorno di fiamma, anche se la realtà appare ben diversa. Stando a quanto riportato da Dagospia, l’invito ha scatenato speculazioni e interrogativi, uno su tutti: Emma accetterà di partecipare?

Al momento, la cantante pugliese non ha ancora sciolto le riserve. Le ipotesi di una ritrovata intesa sentimentale si sono moltiplicate dopo che Emma è stata vista assistere a un’esibizione teatrale di De Martino. Ma è davvero così? La verità è che tra loro esiste un rapporto sincero di affetto e stima reciproca, ma nessun segnale lascia intendere che siano tornati a essere una coppia.

Nel corso degli anni, la loro amicizia si è consolidata, smentendo ogni possibile ritorno di fiamma. Per chi non lo ricordasse, Stefano ed Emma si conobbero nel talent Amici di Maria De Filippi, dove vissero una storia breve ma intensa. In seguito, De Martino iniziò una relazione con Belen Rodriguez, attirando l’attenzione dei media e dei fan. Attualmente, i rapporti tra lui ed Emma sono sereni e privi di tensioni, lontani dalle chiacchiere e dalle polemiche che spesso avvolgono il mondo dello spettacolo.

Infine, lato professionale, secondo quanto rivelato da Dagospia, l’idea di mandare in onda l’episodio conclusivo di Stasera tutto è possibile su Rai Uno è stata accantonata. La trasmissione andrà invece in onda su Rai Due, nonostante il desiderio di Marcello Ciannamea, responsabile dell’Intrattenimento Prime Time, di darle maggiore visibilità. La scelta è stata dettata dalla necessità di evitare rischi legati agli ascolti, una questione sempre cruciale nel fragile equilibrio della televisione italiana.

“Lui si nasconde, lei vuole farsi vedere”. Stefano De Martino, il nuovo gossip: chi è lei