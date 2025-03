“Stavano insieme”. Stefano De Martino e la bellissima ex tronista di UeD fanno esplodere il gossip

Stefano De Martino, spunta il gossip clamoroso con la bellissima. Da qualche tempo del ballerino ex Amici oggi affermato conduttore si parla soprattutto per i successi professionali. Sia in tv con “Stasera tutto è possibile” e “Affari Tuoi”, ma anche al teatro il 35enne di Torre Annunziata le azzecca tutte.

Per quanto riguarda, invece, la vita sentimentale, dopo la separazione da Belen Rodriguez ci sono state tante voci, ma niente di concreto. Al momento Stefano sembrerebbe single. Qualche giorno fa la colazione insieme all’influencer Gilda Ambrosio, che conosce dal 2018 almeno, ha riacceso il gossip. Adesso, però, il nome accostato all’ex Amici è un altro…

Stefano De Martino e Angela Nasti: perché si parla di loro due insieme…

Stefano De Martino e Angela Nasti insieme, boom! Cerchiamo di capire cosa c’è di vero, ma il gossip è di quelli grossi. Il conduttore Rai sarebbe stato visto nello stesso posto in cui c’era l’influencer ed ex tronista di Uomini e Donne (correva l’anno 2019, ndr). La segnalazione è stata condivisa dal profilo Instagram Very Inutil People.

Stefano De Martino e Angela Nasti frequenterebbero lo stesso studio dentistico di Napoli, (o forse è uno studio di dermatologia). I due non si seguono sui social, ma c’è chi sostiene che si comporterebbero come una vera coppia. Tuttavia c’è chi ha subito parlato di “bufala”. I dubbi riguardano il fatto che le foto condivise in cui i due compaiono nello stesso studio, anche se separati, risalgono a qualche anno fa.

La pagina Instagram parla anche di una “foto insieme che non ho ancora visto“. In ogni caso non c’è nulla di certo o confermato. Tranne il fatto che Stefano De Martino e Angela Nasti sono stati visti recentemente nello stesso ristorante, ma con compagnie diverse. Anche qui, soltanto una coincidenza?

“I più belli d’Italia”. Finalmente un bacio davanti a tutti, se ne parlava da giorni: ora l’annuncio ufficiale