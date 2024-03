Grande Fratello, davvero poche gioie per i fan della neocoppia formata da Anita Oliveri e Alessio Falsone. Sarà solo una impressione, ovviamente, ma alcune uscite dell’imprenditore milanese nei confronti della sua amica del cuore all’interno della casa tutto sembrano fuorché quelle di un innamorato nei confronti della sua amata. Anzi. Poco fa Alessio ne ha detta un’altra delle sue. La storia potrebbe essere già ai titoli di coda.

Già nei giorni scorsi avevano fatto discutere alcuni comportamenti di Alessio verso Anita. Parole e gesti che secondo molti dimostrano che lui non è affatto innamorato della ragazza. O, almeno, non prova lo stesso sentimento che prova lei, che per questo nuovo amore ha buttato alle spine dall’oggi al domani dieci anni di relazione con Edoardo, colui che vedeva come padre dei suoi figli.

Grande Fratello, Alessio già in rotta con Anita. Cosa sta succedendo

Le uscite infelici di Alessio verso Anita erano iniziate già prima della suite. I telespettatori più attenti ricorderanno sicuramente il gesto di insofferenza fatto da Alessio mentre era seduto al tavolo (“Che due c***oni”) rivolto a lei che però stava di spalle e parlava. La ragazza in quella occasione non si accorse di niente.

Un altro brutto segnale per Anita è arrivato dopo la suite organizzata per loro a grande richiesta da Alfonso Signorini. Falsone disse di avere dubbi sul fatto la relazione andrà avanti anche dopo la fine del programma. Secondo alcuni commentatori, l’imprenditore ha iniziato a mettere le mani avanti. Come se si fosse stancato.

Falsone disse inoltre che la distanza rappresenta sicuramente un ostacolo. Gli toccherebbe infatti spostarsi sempre tra Milano e Roma. La cosa non lo entusiasma affatto: “Io sono un tipo comodo”.

Non solo. Alessio ha fatto riferimento al fatto che probabilmente una volta fuori dalla casa la notorietà gli farà conoscere tante ragazze nuove e tra queste potrebbero esserci delle corteggiatrici. Saprà resistere alle numerose tentazioni che gli si pareranno davanti?

Alessio che palesemente non sopporta Anita.



Però la coppia fake per la clip in puntata si fa sempre giusto? #grandefratello pic.twitter.com/JhFQ76CrS4 — caffeuccio (@trashstellare) March 11, 2024

Ma veniamo a quanto successo poco fa. Ebbene in cucina c’erano insieme Sergio, Perla, Anita e Alessio. Anita a un certo punto gli ha chiesto se volva uscire con lei in giardino. Lui ha respinto l’invito in maniera scocciata: ha appoggiato la tazza sul piano della cucina e ha detto: “Comincia a rompermi il ca*** anche questa”.