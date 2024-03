“Ca…, sei una mong…!”. Grande Fratello, gieffino rischia la squalifica. Frasi terrificanti dette senza pensarci troppo. Il problema però è sempre lo stesso: si è di fronte a decine e decine di telecamere e con gli occhi puntati di milioni di spettatori. Eppure quando si entra nella routine del reality, sembra che i freni inibitori cadano definitivamente e giorno dopo giorno si torna a fare quello che si farebbe tutti i giorni fuori.

Il problema, per chi lo dice, è che che fuori ci sono orde di indignati pronti a chiedere la testa del soggetto che esagera con le parole. Tutto questo sta accadendo ad Alessio Falsone che da quando è entrato (poche settimane) è già stato accusato almeno 3 volte di aver bestemmiato. Proprio così, sembra che il ragazzo non riesca a tenere a freno la lingua visto che solo ieri, mentre era fuori con Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti ha detto: “Una che è così e così allora non mi deve rompere il ca…o, sei una mong…la“.





Chiaramente i social sono impazziti e un utente ha scritto:

Chiaramente i social sono impazziti e un utente ha scritto: “L’anno scorso al Grande Fratello Alfonso ha fatto (giustamente) una ramanzina storica a tutto il gruppo perché si dicevano troppe parolacce. Adesso che c’è il Falsone che dice parolacce ed imprecazioni a gogò, mi aspetto un provvedimento disciplinare”. Un altro ha fatto sapere: “Uno che bestemmia, insulta, minaccia, prende in giro e non molla se viene chiesto non è degno di stare lì.

Spero che non facciate passare le espressioni di Alessio come normali così come avete fatto con Anita. “Hai rotto il c…o sei una mongola” l’ultima detta da Alessio, in linea con le parole usate da Anita per offendere come Alzheimer, Parkinson, autistico, dislessico. Basta no? — Giovanna Maria Seddaiu (@giovannaseddaiu) March 10, 2024

Gli altri anni avete squalificato per molto meno”. E ancora: “Spero che arrivi una squalifica, o almeno una bella ramanzina”. Sui social poi scrivono: “Questo va squalificato. Bestemmia a ripetizione dice m…ola a una persona, ma cosa dobbiamo aspettare per vederlo squalificato?”. Non ci vanno di certo leggeri e su X fanno sapere alcuni utenti: “Bestemmia ed è arrogante”.

Mongola?fai schifo Alessio proprio offensivo per tutti i portatori di questo handicap — Teresa La mattina (@TeresaLa81359) March 10, 2024

Alessio usa termini terrificanti, possibile che ci tocca sopportare questo soggetto? La parola "mongola" ancora peggio del riferimento all'Alzheimer della fidanzatina. #GrandeFratello — Laura Beatrice Gerlini art (@GerliniLaura) March 10, 2024

Ancora: “Frasi vergognose espresse sui social prima di entrare, tra razzismo e omofobia. Stuzzica polemicizza e risponde con modi allucinanti. Direi che è ora che questo ragazzo venga eliminato”. Qualcuno poi conclude: “Dopo le bestemmie oggi ha anche detto mon…a, spero che il Grande Fratello intervenga presto per queste parole gravi e offensive”. La vera domanda è: Alfonso Signorini passerà sopra anche a questa o finalmente si deciderà di fare qualcosa?

