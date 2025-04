Il trono di Gianmarco a Uomini e Donne è sempre più incerto. E ovviamente non privo anche di polemiche, che quotidianamente stanno travolgendo il giovane. Nelle ultime ore a fare rumore è stata l’autoeliminazione della corteggiatrice Francesca Polizzi, ma adesso anche su un’altra è uscita fuori una segnalazione pazzesca.

Questa news ha travolto Gianmarco e questa corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti è giunta un’informazione che lascerebbe tutti senza fiato se trovasse conferma ufficiale. Andiamo a vedere insieme cosa si è scoperto sul loro conto, con Maria che si arrabbierebbe non poco.

Uomini e Donne, segnalazione su Gianmarco e la corteggiatrice

Stando a quanto rivelato da una telespettatrice di Uomini e Donne, che ha inviato un messaggio al blogger Lorenzo Pugnaloni, Gianmarco e la corteggiatrice Nadia sarebbero in combutta tra di loro. Infatti, ci sarebbe un accordo totalmente segreto che farebbe scoppiare un vero putiferio.

Nella prima segnalazione è stato riferito che “in giro si dice che il cugino di Nadia lavora con Gianmarco. Evidentemente i veri falsi sono proprio loro, altro che Cristina”. E ancora ne è arrivata una successivamente, relativa al fatto che il cugino della corteggiatrice avrebbe una pagina di calcetto seguita dal tronista. Pugnaloni ha commentato: “Ho visto gli screen, lui segue Gianmarco e amici”.

Serviranno ovviamente delle conferme in merito, che per ora non sono arrivate, per avere maggiore sicurezza su questi rumor. Certamente il trono di Gianmarco si sta rivelando più burrascoso di quanto preventivato alla vigilia.