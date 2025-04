Il percorso di Gianmarco all’interno di Uomini e Donne potrebbe concludersi con un colpo di scena. A lanciare l’indiscrezione che ha fatto rapidamente il giro dei social è Alessandro Rosica, noto come “l’Investigatore social”, spesso protagonista nel mondo del gossip per le sue rivelazioni sorprendenti. Secondo quanto riportato dall’esperto, il trono di Gianmarco potrebbe concludersi con un vero colpo di scena. Un qualcosa di veramente assurdo, mai accaduto durante il dating show di Maria De Filippi.

Secondo quanto riporta l’Investigatore social, il tronista potrebbe rimanere solo, senza alcuna delle sue corteggiatrici al suo fianco al termine del programma. Alla base di questo epilogo ci sarebbe l’abbandono di Francesca, che – come racconta Rosica – si sarebbe autoeliminata dal programma convinta dell’interesse sincero di Gianmarco nei suoi confronti. Una convinzione che, evidentemente, non ha trovato conferma, tanto da spingerla a chiudere il suo percorso prima del tempo.

Uomini e Donne, indiscrezione sul trono di Gianmarco

Diversa invece la situazione legata a Cristina, che sarebbe stata smascherata proprio grazie alle indagini del profilo dell’Investigatore social. “A causa dei nostri aggiornamenti con le dovute prove”, ha dichiarato Rosica, insinuando che dietro la partecipazione della corteggiatrice campana si celasse un piano concordato con lo stesso tronista. In particolare, su Cristina aleggia un’accusa pesante: quella di aver stretto un presunto accordo con Gianmarco per fingere un interesse reciproco e lasciare insieme il programma.

Una teoria che, pur essendo tutta da confermare, contribuisce ad alimentare i dubbi sulla genuinità di questo trono, e fa ipotizzare un epilogo inedito: Gianmarco potrebbe non fare alcuna scelta, concludendo il suo percorso nello stesso modo in cui lo aveva cominciato, ovvero da single.

A difendere il tronista è intervenuto anche Enzakkione, amico stretto di Gianmarco e volto diventato popolare sui social durante il trono di Martina De Ioannon. Conosciuto per le sue parodie ironiche, stavolta ha voluto dire la sua con toni più seri: “Ancora non riesce a capire veramente cosa provi”, ha affermato, “è molto confuso, gli piacciono tutti e tre. A noi basta che lui sia felice, del resto non ci importa nulla. Chiunque sceglierà, a noi amici andrà bene”.

Se i sospetti e le ricostruzioni trovassero conferma, il trono di Gianmarco andrebbe ad aggiungersi alla lista dei percorsi finiti senza un lieto fine, contribuendo a rafforzare l’idea di una stagione particolarmente travagliata e – secondo alcuni spettatori – segnata da troppi “troni fake”. Un’ipotesi che potrebbe sollevare nuove polemiche sul format del programma e sulla sincerità dei suoi protagonisti.