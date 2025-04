La famiglia Prestes continua a essere al centro dei riflettori dopo la conclusione del Grande Fratello, e questa volta è Mariana, sorella della più nota Helena, a far parlare di sé. Ospite della trasmissione radiofonica Non Succederà Più, condotta da Giada Di Miceli su Radio Radio, la giovane brasiliana ha raccontato il dietro le quinte di alcune dinamiche sentimentali che ruotano attorno alla sorella e a se stessa, tra indiscrezioni, smentite e rivelazioni inaspettate.

Tra i temi caldi affrontati durante l’intervista, è emersa la curiosità del pubblico per la serata trascorsa da Mariana insieme a Federico Chimirri, ex partecipante del reality e volto già noto alla cronaca rosa. I due sono stati avvistati in un locale di Milano in compagnia di Helena e Javier Martinez, il fidanzato argentino della modella. Ma a fare il giro del web è stato soprattutto un video virale che mostrava Mariana e Federico impegnati in un bacio appassionato, subito diventato argomento di discussione sui social.

Helena e Javier, la rivelazione di Mariana Prestes

Mariana ha voluto chiarire la situazione una volta per tutte: “Io e Federico? Assolutamente no, nessun flirt. Solo un bacio, tutto lì. Siamo amici, è un bravo ragazzo, ma non è successo nulla di più. È stata una cosa isolata e si è chiusa subito“, ha spiegato ai microfoni di Giada Di Miceli. Un chiarimento che sembra mettere fine alle voci su un possibile nuovo amore nato tra i due, anche se il pubblico rimane diviso tra chi crede alla versione ufficiale e chi sospetta che ci sia qualcosa di più.

L’attenzione si è poi spostata su Helena e Javier, la coppia nata all’interno della casa del Grande Fratello e ora sotto l’occhio vigile dei fan e degli esperti di gossip. La loro relazione, stando a quanto riferito da Mariana, prosegue senza intoppi. “Non so nulla di certo riguardo un loro progetto professionale”, ha detto, rispondendo a una domanda su una possibile partecipazione della coppia a Temptation Island. “Se lei è gelosa? Non so, ma li vedo molto sereni e complici. Mi sembrano una coppia solida“, ha aggiunto.

La rivelazione più intima, però, arriva proprio sulla situazione attuale di Helena e Javier: una storia che sembra andare a gonfie vele, ma che non ha ancora fatto il passo della convivenza. Mariana ha sottolineato: “Sì, il fidanzamento va benissimo. Sono davvero bellissimi insieme e molto innamorati. A me lui piace moltissimo, è un bravo ragazzo. Stanno costruendo qualcosa di importante. Non vivono ancora insieme, e non so se sia nei loro piani. Ma io spero di sì! Lei è davvero tanto innamorata”, ha aggiunto gelando quindi tutti sulla convivenza che era già stata data per assodata. Nonostante il forte legame, Helena resta in contatto anche con altri protagonisti della sua vita passata, come Maxime e Michael Castorino.

In un contesto in cui reality e vita privata si intrecciano inevitabilmente, le parole di Mariana Prestes gettano luce su dinamiche affettive che sembrano destinate a tenere banco ancora a lungo. Che si tratti di semplici baci o di amori nati sotto i riflettori, il pubblico resta affascinato da queste storie in bilico tra verità e spettacolo.