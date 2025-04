Il mondo del gossip non riposa mai e, come un radar in costante ricerca di nuovi bersagli, ha ora puntato l’attenzione su Helena Prestes. Secondo le ultime indiscrezioni, la modella brasiliana sarebbe già incinta di Javier Martinez, suo compagno uscito con lei dalla casa del Grande Fratello. Ma da dove nasce questa voce che sta facendo il giro del web? Tutto parte da un post pubblicato da Amedeo Venza sul suo profilo Instagram, nel quale condivide un messaggio diretto di un fan: “Ho visto Helena in farmacia, credo abbia acquistato un test di gravidanza“. Nient’altro che supposizioni, sospiri e fantasia, in pieno stile del gossip più sfrenato.

Siamo chiaramente nel regno del condizionale. Non ci sono foto, ricevute, né testimonianze dirette a confermare questa teoria. Nessuna prova, solo parole sussurrate tra una Storia e un commento social. E come spesso accade quando il pettegolezzo si basa sul nulla, basta un cenno per farlo svanire o, chissà, renderlo vero. Helena ha preferito non commentare, forse perché la notizia le è sembrata talmente assurda da non meritare risposta.

Helena incinta? Javier rompe il silenzio

Al contrario, il suo compagno Javier ha detto la sua: “Al momento non è incinta”. Una dichiarazione secca, che dovrebbe mettere fine alla speculazione. In effetti, pur avendo dichiarato di voler costruire presto una famiglia, i due sono appena usciti dal reality e stanno iniziando solo ora a vivere la loro storia d’amore lontano dalle telecamere. Pretendere un figlio nell’arco di poche settimane è forse esagerato, anche per i più impazienti tra i fan. La voglia di vedere un lieto fine romantico per la coppia è comprensibile, ma la realtà impone ritmi più umani e meno televisivi.

E mentre il gossip impazza, un’altra notizia scuote l’ambiente post-reality: il tradizionale party del Grande Fratello potrebbe non svolgersi come previsto. Voci di corridoio parlano di litigi e tensioni tra ex concorrenti, screzi mai del tutto chiariti e malumori che mettono a rischio l’organizzazione dell’evento. Pare anche che molti dei partecipanti stiano declinando l’invito per impegni personali o semplicemente per disinteresse.

Nel frattempo, ognuno sembra prendere strade diverse. Helena e Javier si stanno dedicando alla loro relazione, lontano dai riflettori. Tommaso e MariaVittoria proseguono il loro legame con serenità, mentre lei si concentra sempre più sulla carriera da dottoressa. Possibili chiarimenti in vista tra Shaila e Lorenzo, almeno secondo i ben informati. Chiara e Alfonso vivono la loro storia in maniera riservata, anche se poco seguiti sui social. Zeudi, infine, si gode l’affetto dei fan rimasti fedeli dopo la fine del programma. Il sipario si è chiuso sul reality, ma il copione della vita reale è appena iniziato.