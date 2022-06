Perché Nicola Savino non ha un dito. Durante la puntata dell’Isola dei Famosi in onda su Canale 5 lunedì 20 giugno, in tanti hanno notato il dettaglio sulla mano dell’opinionista chiedendosi come mai non abbia un dito. Tutto è iniziato quando la conduttrice ilary Blasi ha chiesto a Carmen Di Pietro, finalista di questa edizione del reality show, di leggere la mano a lei e agli opinionisti.

Quando è stato il momento del conduttore di Back to School, Ilary Blasi ha fatto una battuta e quando la telecamera ha inquadrato la mano dell’opinionista dell’Isola dei Famosi ovviamente tutti hanno notato la mancanza di un dito, il mignolo della mano destra.





Perché Nicola Savino non ha un dito

“Quella di Nicola è senza un dito”, ha ironizzato Ilary Blasi, grande amica dell’opinionista, che ha risposto: “La mia è più facile da leggere”. Ma perché Nicola Savino è senza un dito? La risposta l’aveva data lo stesso conduttore radiofonico durante una puntata del programma che conduce con Linus, Deejay Chiama Italia, e risale a tanti anni fa, quando era ancora un neonato.

Era il 1968 e Nicola Savino aveva sette mesi si trovava in ospedale per un problema di peso. “Nel luglio del 1968, avevo sette mesi, per un calo di peso mi ricoverarono in ospedale. Lì mi nutrivano tramite una flebo messa nella manina. Nel cambiare la flebo, con una forbicina, invece di tagliare solo la garza l’infermiera mi tagliò anche il dito”.

io che scopro che Nicola Savino ha un dito in meno pic.twitter.com/Xe1BdWYbs8 — stockhatzo (@stee_catsy) April 9, 2019

“Cercarono di riattaccarmi il dito ma non ci riuscirono”, aveva raccontato Nicola Savino durante una puntata di Deejay Chiama Italia. Da quel momento quindi Nicola Savino vive con nove dita e il mignolo della mano destra reciso. “Per me è stato un complesso per i primi anni di tv. Non mi sarei mai sognato di parlarne o di fare vedere la mia mano, tanto che i primi tempi mettevo un arto finto”, aveva confessato durante un’ospitata a Verissimo.

“Si è appena saputo”. Nicola Savino, notizia top: succederà subito dopo l’Isola dei Famosi