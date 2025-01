Federico Chimirri è uno dei nuovi partecipanti del Grande Fratello, entrato nella casa lunedì insieme a Mattia e Maria Teresa Ruta. Classe 1989, nato in Argentina, lavora come DJ e chef. Il pubblico televisivo lo ricorda per la sua partecipazione all’undicesima edizione di MasterChef Italia, dove si distinse sia per le sue abililità culinarie che per le sue camicie colorate. Nel 2018, inoltre, era stato uno dei corteggiatori a Uomini e Donne.

Nel tugurio, Federico ha espresso il suo parere su alcuni inquilini della casa, senza risparmiare critiche. Ha manifestato alcune perplessità su Jessica e poi ha mosso un’accusa diretta a Lorenzo, ritenendolo un concorrente pronto a tutto per arrivare alla vittoria: “Jessica non riesco bene a capirla. Lorenzo è molto stratega. Se lui dovesse fare qualcosa per vendere Shaila pur di arrivare in finale lo farebbe subito”. Le sue parole hanno colpito particolarmente Stefania e Javier.

Grande Fratello. perché hanno fatto entrare Federico

Inoltre, Federico ha parlato del rapporto tra Javier Martinez ed Helena Prestes, ammettendo di essere dispiaciuto che tra i due non sia nato qualcosa di più profondo: “Mi è dispiaciuto tanto che a te, Javier, non sia piaciuta Helena da quel punto di vista”. Ma per quale motivo la produzione del Grande Fratello ha deciso di far entrare Federico? Secondo quanto riportato dall’account Instagram Agent Beast, la sua partecipazione sarebbe stata pianificata come una sorta di alternativa a Javier per animare le vicende sentimentali nella casa.

“Federico Chimirri è stato inserito nel piano di riserva della produzione per prendere il posto di Javier nelle dinamiche amorose”, si legge nel post. Alcuni ipotizzano un coinvolgimento con Zeudi ed Helena, mentre altri pensano ad Amanda Lecciso. L’ingresso di Federico sembra dunque mirato a rimescolare le carte in tavola e dare nuova linfa alle dinamiche amorose all’interno della casa dopo quelle del ‘triangolo’ formato da Zeudi, Helena e Javier. E proprio il pallavolista argentino dovrebbe lasciare lo ‘scettro’ al connazionale appena entrato.

Federico Chimirri è stato inserito nel piano di riserva della produzione per prendere il posto di Javier nelle dinamiche amorose.#GrandeFratello — Agent Beast (@Agent__Beast) January 30, 2025

Sui social non sono mancate le reazioni degli utenti, che si sono divisi tra chi critica l’eccessiva attenzione del reality alle storie sentimentali e chi, invece, intravede spunti interessanti nei nuovi intrecci. “Quindi il grande fratello si è trasformato in uomini e donne?”, “Da anni ormai, infatti fa schifo”, “Se volevo dinamiche amorose guardavo Temptation Island”, “Il triangolo sarà una gara tra il nuovo arrivato e Zeudi per Helena? Se è così, non è poi così male. Ma questi scrittori hanno il dono di rendere tutto così stancante, che se ci sarà così tanta sceneggiatura, così tante interferenze nella loro relazione, è meglio non farlo”.