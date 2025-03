Valerio Scanu al veleno sulla vittoria di Pierdavide Carone a Ora o mai più. Tutto si può dire dell’ex allievo di Amici tranne che non abbia il coraggio di fare accuse pesanti. D’altra parte uno che si è messo ‘contro’ una certa Maria De Filippi, ricevendo pure una denuncia per diffamazione poi archiviata, non deve certe dimostrare di avere ‘gli attributi’ in questo senso.

Durante il programma di Rai1 Valerio Scanu non ha risparmiato critiche, puntualizzazioni e scontri accesi con gli altri protagonisti dello show. Dopo un botta e risposta pure con Pupo che lo aveva duramente criticato, alla fine si è piazzato al quinto posto della classifica. Oggi, a bocce ferme, lancia frecciate a tutto spiano e parla della vittoria di Pierdavide Carone e di altro “che non si è visto”…

Valerio Scanu e le rivelazioni su Ora o Mai Più: “Si sapeva della vittoria di Pierdavide”

Ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona” Valerio Scanu ha sparato: “La vittoria di Pierdavide? Che vincesse si sapeva dalla prima puntata. Quando ci sono questi programmi, un po’ l’aura del vincitore c’è e lui ce l’aveva. Io no. Nella prima puntata mi è stato assegnato mio brano che era lontano dal mio mondo. È stata una provocazione autoriale. Tutti i miei compagni erano contenti di fare quello che stavano facendo, mentre io no. Poi abbiamo raddrizzato un po’ il tiro”.

Poi Valerio Scanu ha aggiunto: “Ora o mai più è stata un’esperienza importante. Non avevo messo in conto le liti con gli altri, lo avevano fatto loro. Il consiglio della mia coach Rita Pavone che mi ha detto di mettere una pezza in bocca? Se con educazione, si può dire tutto”. Infine svela un episodio: “Nella finale, che era registrata, è stata tagliata una parte in cui c’eravamo noi concorrenti che borbottavamo durante un’esibizione. Quando Marco Liorni ci ha chiesto quale fosse il problema, nessuno si è fatto avanti. Io ho anche chiesto agli altri di dire la verità, ma nessuno lo ha fatto”.

A questo punto la conduttrice è intervenuta per difendere i concorrenti, tra cui anche Pago, presente in studio: “Forse gli altri sono più paraventi di te, d’altronde Pago è arrivato terzo e tu, Valerio, quinto”. E Pago ha concluso: “Alle prove c’è qualcuno che prova di più di un altro. Quando fai un programma del genere, accetti anche le dinamiche. Perché non lo hai detto tu, Valerio, di che cosa stavamo parlando? Dovevi attaccare gli altri. Era inutile creare una polemica di cui avevamo già scherzato in privato. Era un gioco tra di noi che non necessitava di essere portato alla luce della puntata”.

