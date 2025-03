Valerio Scanu, la frecciata in diretta a Caterina Balivo. Nelle ultime settimane si è molto parlato del cantante per la sua partecipazione a “Ora o mai più“. Il pubblico si è interessato non solo delle sue performance, alla fine è arrivato quinto in classifica generale, ma anche dei diversi battibecchi avuti con gli altri protagonisti dello show.

Durante le puntate di “La volta buona” Caterina Balivo intervista personaggi del mondo dello spettacolo con ironia e arguzia. Stavolta è toccato a Valerio Scanu che si è presentato nel salotto di Rai1 dopo l’esperienza a Ora o mai più. Non sono mancati i colpi di scena. In particolare ad un certo punto si è parlato di rivalità tra cantanti…

Leggi anche: “Ora posso dire cosa penso”. Ora o mai più, scintille tra Valerio Scanu e Rita Pavone





Botta e risposta tra Valerio Scanu e Caterina Balivo: succede tutto in diretta

Tra i vari argomenti affrontati c’è stato anche quello sulla faida tra Valerio Scanu e Pupo. Bisogna tornare al Festival di Sanremo 2010. In quell’edizione fu proprio l’ex allievo di Amici a vincere con il brano “Per tutte le volte che”. Il cantautore, invece, in duetto con Emanuele Filiberto e Luca Canonici, arrivò secondo. Proprio in questi giorni i due sono tornati ad attaccarsi.

Pupo sui social ha scritto: “Ne ho conosciuti di presuntuosi ed ignoranti ma Valerio Scanu è imbattibile”. L’artista non ha risposto a questo tweet, ma ha inviato il collega a “darsi una regolata” per aver risposto ad un altro utente così: “Se avvertissi anche un solo briciolo di gelosia per soggetti del genere, mi suiciderei“. Durante la puntata di oggi si è parlato anche di questo. Poi Caterina Balivo ha fatto una battuta.

“Certo che voi secondi e Mengoni terzo, capisci…” ha scherzato la conduttrice. E Valerio Scanu ha replicato: “Ho capito però in questo modo stai sminuendo il mio essere cantante. Non farlo sennò poi non ci vengo più”. Caterina ha ribattuto: “No, che senza di te non ce la faccio”. E a quel punto il cantante, un po’ stizzito, ha commentato: “Eh lo so che non ce la fai. Mi stai implorando da giorni di venire qua”. Una frecciata che non è passata inosservata.

“Ignorante e presuntuoso”. Valerio Scanu demolito, il famoso cantante lo asfalta senza possibilità di replica