“Ignorante e presuntuoso”. Valerio Scanu demolito, il famoso cantante lo asfalta senza possibilità di replica

Duro botta e risposta tra Pupo e Valerio Scanu, tutto è nato dopo alcune dichiarazioni del cantante sardo giovedì scorso durante la puntata de La Volta Buona. “Pupo si sveglia sempre verso metà febbraio e ogni anno dà una versione differente”, ha attaccato Scanu riferendosi alla diatriba sul presunto scippo di Sanremo 2010. La reazione di Ghinazzi non si era fatta attendere troppo.

In una lettera inviata a Dagospia Pupo aveva risposto: “Lo dico per l’ultima volta e poi tacerò per sempre. Noi avevamo stravinto il Festival ed io, che all’epoca avevo un contratto di esclusiva da conduttore con la Rai, per non entrare in conflitto con quest’ultima, mettendo così a rischio l’accordo che c’era, accettai il compromesso di arrivare secondo. Le modalità con le quali poi questo avvenne, non le ho mai sapute. Fine”.





Duro scontro tra Pupo e Valerio Scanu

Valerio Scanu si è detto infastidito perché ogni anno il collega cambia versione dei fatti, esponendo un pensiero differente pur di denigrare la sua vittoria a Sanremo. E Pupo ha rincarato la dose: “Ne ho conosciuti di presuntuosi ed ignoranti, ma Valerio Scanu è imbattibile”, ha scritto su di X. Ironica e pungente la risposta di Scanu.

“Come 15 anni fa, ma resto umile”, ha detto in modo ironico con tanto di cuore rosso finale. Scanu, al momento, sta partecipando a Ora o mai più, il programma di Marco Liorni su Rai 1. Nei giorni scorsi il marito di Scanu era intevenuto. “Credo che, tra tutti i concorrenti, lui sia quello più conosciuto”.

“Ha vinto un Sanremo, si è sempre visto nelle trasmissioni. Ha voluto partecipare perché, secondo me, voleva riscattarsi, tra virgolette. Voleva far vedere che lui c’è ancora, che continua ad esserci, e avere la possibilità di cantare in prima serata su Rai 1 sicuramente gli dà ancora più visibilità”.