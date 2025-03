Cosimo Dadorante sta conquistando lo studio di Uomini e Donne e, probabilmente, anche il cuore della nuova tronista Tina Cipollari. Tra regali di lusso, borse griffate, gioielli preziosi e weekend nelle capitali europee, il pubblico si sta chiedendo quale professione svolga il cavaliere pugliese per permettersi una vita così sfarzosa.

Quest’anno Maria De Filippi ha deciso di sorprendere il pubblico scegliendo proprio Tina Cipollari come nuova tronista. L’opinionista, infatti, continua a commentare le dinamiche del programma di Canale 5 ma, contemporaneamente, è protagonista del trono, alla ricerca del partner perfetto. Sin dall’inizio Tina è stata chiarissima: cerca un uomo con un conto in banca sostanzioso e un reddito che lasci tutti senza parole.

Spese pazze e viaggi lussuosi, che lavoro fa Cosimo Dadorante

Tra i corteggiatori si è subito distinto Cosimo Dadorante, originario della Puglia, che ha rapidamente colpito Tina con regali lussuosi come borse firmate e gioielli, oltre che con un romantico weekend a Parigi. E non è finita: dopo aver preso insieme lezioni di flamenco, Cosimo ha organizzato per Tina un altro viaggio esclusivo a Madrid, promettendole persino uno shopping esclusivo da Bulgari. Recentemente, inoltre, ha portato la tronista a conoscere la sua famiglia nella città natale, confermando intenzioni molto serie, anche se tra loro non si è ancora accesa del tutto la passione.

Ma qual è il segreto dietro il patrimonio del corteggiatore pugliese? Cosimo Dadorante è direttore dell’ente di formazione Genesis Mesagne e non ha nascosto che il suo fatturato gli permette uno stile di vita particolarmente agiato, ideale per viziare una donna esigente come Tina.

Tutti gli ingredienti per una storia d’amore da favola sembrano esserci, e certamente l’aspetto economico è centrale per la Cipollari, che ha chiarito subito che stavolta non si sarebbe accontentata di un uomo con un portafoglio sottile. La conoscenza tra Tina e Cosimo procede rapidamente, tra incontri familiari e progetti per il prossimo weekend madrileno che potrebbe finalmente far scattare la famosa scintilla tra i due.

Tuttavia, negli ultimi giorni è arrivata una segnalazione che rischia di rimettere tutto in discussione. Cosimo è stato visto a cena con una donna misteriosa e questo dettaglio non passerà certo inosservato. Sicuramente Tina vorrà approfondire la questione: nelle prossime registrazioni, infatti, potrebbe mettere il cavaliere con le spalle al muro per scoprire chi fosse la sua accompagnatrice segreta, e da lì potrebbero emergere sviluppi inattesi.

