The Couple ha avuto inizio da meno di una settimana, eppure la notizia peggiore potrebbe arrivare subito. Ilary Blasi è ritornata con grande entusiasmo a condurre nuovamente un reality show, ma le difficoltà sono già evidenti a tutti e la situazione potrebbe degenerare da un momento all’altro.

A porre l’attenzione su The Couple è stato il sito Gossip e Tv a firma Silvia Federici, infatti il futuro del programma di Ilary Blasi sarebbe già fortemente a rischio. E stanno emergendo le possibili cause che potrebbero portare Mediaset ad optare per una chiusura anticipata e clamorosa.

Leggi anche: “Guarda io quei due…”. The Couple, Laura Maddaloni già al limite con Jasmine Carrisi e Pierangelo





The Couple verso la chiusura anticipata: l’indiscrezione più brutta

Dunque, finora The Couple non sta avendo il successo sperato. In molti notano troppa somiglianza con il Grande Fratello, tra l’altro la casa utilizzata è la stessa del programma di Signorini. Le dinamiche sembrerebbero essere troppo blande e il pubblico non si starebbe divertendo affatto.

Gossip e Tv ha ipotizzato che il flop possa essere provocato dalla scelta dei concorrenti, che non hanno colpito i telespettatori, o appunto dalle dinamiche non esaltanti. E secondo il sito in questione, non dovrebbero esserci speranze per una seconda edizione, quindi questo nuovo esperimento di Mediaset potrebbe fallire subito.

Non resta che aspettare le prossime settimane per vedere se ci saranno svolte positive su The Couple oppure se davvero sarà un fallimento totale con Ilary non riconfermata, insieme alla trasmissione.