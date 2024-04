Lunedì 29 aprile nuovo appuntamento con l’Isola dei Famosi su Canale 5. Una settimana ricca di colpi di scena, come l’ennesimo abbandono di uno dei naufraghi, Pietro Fanelli, che dopo aver trascorso alcuni giorni in solitaria, al rientro nella playa insieme agli altri concorrenti, ha lasciato l’Honduras per tornare in Italia. Si tratta del quinto abbandono.

Da quando l’Isola dei Famosi è iniziata, sono cinque i naufraghi che per diversi motivi hanno lasciato l’Honduras. La scorsa settimana anche Peppe Di Napoli ha detto addio ai compagni di avventura, appena due giorni prima, invece, la produzione del reality show aveva deciso di squalificare l’attore Francesco Benigno.

Isola dei Famosi 2024, chi lascia lunedì 29 aprile

“Amo mia moglie e i miei figli. Non siamo mai stati così lontani. La lontananza mi ha fatto male. Credevo di potercela fare, ma è stato difficile. La notte non dormivo. Guardavo le stelle e pensavo a lei. Poi sull’isola è successo che sono caduto, mi sono fatto male all’anca e non riuscivo più a dormire”, la motivazione dell’addio di Peppe Di Napoli nell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo.

Un nuovo appuntamento con l’Isola dei Famosi, e ovviamente un nuovo televoto. Durante la quinta puntata de L’Isola dei Famosi sono finiti in nomination Sonny Olumati, Rosanna Lodi, Joe Bastianich, Alvina Vereconi Scortecci, Pietro Fanelli e Daniele Radini Tedeschi ma con l’addio di Pietro Fanelli si è aperto un nuovo televoto “con gli altri cinque naufraghi già in nomination e si chiuderà durante la diretta di lunedì sera nella sesta puntata de L’Isola dei Famosi”, aveva annunciato la produzione.

Nomination affollata con ben 6 naufraghi.

Chi vuoi salvare tra Daniele, Joe, Khady, Pietro, Rosanna e Sonny?#isola #isoladeifamosi — Grande Fratello Forum (@gf_forum) April 22, 2024

Ma vediamo cosa dicono i sondaggi. Sembra che i preferiti del pubblico siano Joe Bastianich e Khady Gueye, mentre i meno votati sono Sonny Olumati e Rosanna Lodi, cioè i nuovi naufraghi. Joe Bastianich 40,05% Khady Gueye 19,90%, Daniele Radini Tedeschi 16,22%, Rosanna Lodi 16,22%, Sonny Olumati 7,62% sono le percentuali del ForumFree. Quindi sarà sicuramente uno degli ultimi arrivati a fare la valigia e a tornare a casa.