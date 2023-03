Tira e molla tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli al GF Vip 7. Lo avevamo predetto già l’ultima volta che ne abbiamo parlato: “Ora sembra essere tutto rose e fiori, ma chi lo sa cosa potrebbe succedere fra qualche ora considerando il temperamento di Daniele?”. Parole che chiaramente anche oggi confermiamo, viso che i due, stanno facendo la fine di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Alla base di tutto ci sarebbe una richiesta di informazioni di Oriana verso Martina Nasoni.

L’accesso agli atti, se così vogliamo chiamarlo era riguardo qualcosa di molto intimo in relazione a Daniele. Una cosa che a lui non è piaciuta minimamente. Poco dopo è Oriana a giustificarsi con Milena, Micol e Ivana: “Sempre c’è un motivo per rovinare tutto, per una cazz… di volta che faccio le cose in un modo che ti giuro che l’ultima cosa che volevo era questa, volevo fare un passo avanti per mostrarmi più matura e vedere se lei voleva ancora qualcosa da lui, finché non lo capivo non ero tranquilla al 100%…” .

Tira e molla tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli

Poco dopo eccolo Daniele Dal Moro che decide di puntare subito il dito contro di lei: “Se sono arrabbiato con te? Parlavate di me? Tu con me non ci parli più, fine. Io non ho niente da nascondere ma tu con me non ci parli più, fine… basta. Tassativo, non te lo spiego neanche! Io con te ci parlerò una volta finito il programma e credimi non ho voglia di discutere. Ora non ho voglia di parlare”.

Poi dice: “Non ci sono spiegazioni capisci? Non me ne frega niente Oriana. Non ho voglia di discutere… ci parleremo usciti dal programma se ti va, qua dentro basta perché io mi sono rotto i coglio…. Non voglio spiegarti le cose, ci dovevi arrivare da sola. Se deciso di non parlarle potevi evitare anche tu… l’altro giorno era nel mio letto? E quindi? Non gli parlo proprio dopo quello che è successo”.

E conclude: “Non dovevi farlo perché io con lei non sono in buona. Forse parlo arabo… allora non parliamo che è meglio. Io di stare con una persona immatura non ne ho voglia… non mi importa perché io non ho niente da nascondere. Sai perché è lì a parlare con te? Perché sta ancora strumentalizzando me, cosa che non gli dò più modo di fare. Pensi che sia qua per dare consigli a te? Dai lasciamo perdere…”.

