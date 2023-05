Nell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi 2023, quella andata in onda lunedì scorso, un altro ritiro. Quello di Paolo Noise: il conduttore radiofonico ha abbandonato il reality show dove era approdato col collega Marco Mazzoli. Assente a inizio diretta, l’ormai ex naufrago ha poi raggiunto gli altri e Alvin in Palapa ma non ha fornito molte spiegazioni circa la sua decisione, comunque legata a motivi di salute. Ha rivelato di aver avuto un mancamento e hanno dovuto aiutarlo ad alzarsi.

“Dopo che è successo quello che è successo e non entrerò nel dettaglio, c’è stata una persona che mi ha aiutato ad alzarmi da una brutta caduta. Ci tenevo a vincere questa esperienza e ci tengo ancora tantissimo. Il medico mi ha consigliato il ritiro. Sto soffrendo tanto per questa cosa. Io nonostante tutto ho già vinto”, le sue parole a Ilary Blasi e al pubblico di Canale 5.

Paolo Noise dopo l’Isola dei Famosi 2023, il motivo del ritiro

Paolo Noise è già tornato a casa, in Italia, e nelle scorse ore, durante il programma radiofonico “Lo Zoo di 105“, ha rivelato i veri motivi che l’hanno costretto al ritiro: “In breve ho avuto un picco pressorio molto importante – 160 su 110 – dovuto presumibilmente alla disidratazione e poi compensato. Ero sdraiato su una spiaggia al buio di notte, lontano 40 minuti di barca dal primo centro medico, sono venuti immediatamente a prendermi”.

L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi aggiunge che “è stata una roba molto pesante anche per Marco che si è spaventato e preoccupato tantissimo”. Ha poi ringraziato tutta l’equipe medica e ha continuato a raccontare di quei momenti: “Mi hanno stabilizzato, poi è arrivato l’elicottero di notte che, con la pioggia, mi ha portato prima in un centro medico”.

“Poi ancora in ospedale in terapia intensiva. In quaranta minuti ho preso due elicotteri, mi hanno fatto due stabilizzazioni con due medici diversi. Appena arrivo a Milano dovrò fare un tagliando che è già stato prenotato. Diciamo che da adesso in poi dovranno cambiare un po’ di cose nella mia vita, ma questo mi permetterà di fare tante altre avventure, di stare con mia moglie per tantissimo altro tempo, ma me la sono davvero vista brutta“, ha concluso.