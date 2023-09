Paolo Masella, il Grande Fratello inizia col piede sbagliato per il pubblico social del reality show. A poco dall’ingresso nella Casa, il macellaio romano di 37 anni ne ha collezionata una dietro l’altra. Ricordate? Aveva detto di non conoscere il programma, di non averlo mai guardato in tv. Eppure, parlando con Rosy Chin, è sembrato smentirsi. Ha parlato infatti di possibili dinamiche che si andranno a creare da venerdì in poi con l’ingresso dei nuovi concorrenti. Quindi strategie, chi potrebbe votare chi e di come si potrebbero formare gruppi e fazioni.

Insomma, un discorso strano per una persona che dice di non aver mai visto il reality show di Canale 5, hanno sottolineato molti utenti. E poi, ancora, non è passata inosservata la frase rivolta ad Alex Schwazer, che è uno dei vip che abita la Casa. Una battuta infelice sugli integratore che gli autori passeranno loro: “Oggi ci si ricomincia a drogare“, ha detto al marciatore che, ricordiamo, anni fa è stato squalificato per doping e questa punizione scadrà nel luglio del 2024, giusto in tempo per gareggiare a Parigi il prossimo anno.

Leggi anche: “Per carità, fermati”. Choc al GF, afferra il coltello all’improvviso ed è subito terrore nella Casa





Paolo Masella, pubblico del GF avvelenato: cosa è successo

Ma non è finita qua. Paolo Masella sta facendo parlare di sé anche per un altro discorso fatto al GF, questa volta in cucina con Letizia Petris. I due inquilini della Casa parlavano di ipotetiche fidanzate e di cosa pensano su quelle donne che baciano al primo appuntamento.

In sostanza il macellaio ritiene che se la ragazza bacia al primo appuntamento anche lei vuole fare determinate cose e “non puoi pretendere che io abbia una relazione con una persona che dà poco valore a un bacio. Io ci do valore. Una cena fuori è essere fidanzati“.

Il macellaio ieri sera ha fatto anche questo discorso secondo cui una ragazza se ti bacia alla prima sera è una facile quindi “ ottengo l’obiettivo e poi sparisco per sempre “ 🥶 #Gf #Grandefratello pic.twitter.com/7WBhNNToQt — Soqquadro (@gicarestik2) September 13, 2023

Parola, questa, che hanno infiammato il web. Diversi utenti non si sono trovati minimamente d’accordo con questo discorso e hanno aspramente criticato il concorrente del GF: “Ma che discorso è”, “Complimenti a chi lo ha educato“, scrivono. Verrà ripreso da Signorini nella prossima puntata?