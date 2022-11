Paolo Bonolis, la verità sul suo rapporto con Sonia Bruganelli. Il conduttore ospite a Domenica In si è lasciato andare incalzato dalle domande di Mara Venier. Pochi giorni fa Bonolis è diventato nonno per la seconda volta. L’annuncio era arrivato nella serata del 23 ottobre con un post su Instagram. “Welcome to the world my new best friend. Sebastiano Silvio born 10/21/22 11 pounds 5 ounces. / Benvenuto al mondo angelo di papà. Sebastiano Silvio nato 10/21/22 5.1 chilogrammi”, scrive Stefano al massimo della gioia. Per Paolo Bonolis, come detto, si tratta del secondo nipote.



Nel 2020 infatti era nato Theodore, il figlio della secondogenita Martina nata, come Stefano, dal matrimonio con la psicologa statunitense Diane Zoeller durato dal 1983 al 1988. Una gioia per tutta la famiglia. Nelle ore precedenti la nascita di Sebastian infatti a parlare era stata Sonia Bruganelli con un messaggio che arrivava dritto al cuore. Postando una foto di Stefano scriveva: “Oggi questo meraviglioso ragazzo diventerà papà”.

Paolo Bonolis, la verità sul rapporto con Sonia Bruganelli: “Siamo felici”



“E credo abbia esattamente la stessa espressione di quando aveva la responsabilità di tenere in piedi la sua sorellina minore sui pattini. Stefano Bonolis sarai un papà meraviglioso, Adele Bonolis diventerai zia per la seconda volta”. Nonostante continui messaggi di amore reciproco continuano a girare voci sulla tenuta della coppia formata da Paolo e Sonia.



E di questo si è parlato ieri a Domenica in dove Bonolis ha spiegato di come lui e sua moglie vivano in appartamenti separati collegati da una porta “perché lei ha piacere ad avere una camera da letto con il bagno suo”, ha spiegato Bonolis. Che di questa situazione aveva già parlato nel corso di una lunga intervista al Corriere della Sea. “È quello che desidera e quando vuoi bene a una persona, imporle qualcosa che non desidera è una pura cattiveria” aveva detto.



Tornando alla puntata di ieri, Paolo ha spiegato come: “lei sta con Adele e io sto di là con Davide” ovvero due dei tre figli avuti dalla coppia. A questo punto le domande di Mara Venier si sono fatte piccanti: “La gente vuole sapere se…” ha detto a Domenica In, mimando con la mano il gesto di un rapporto sessuale e chiudendo la questione in maniera piccata: “Io gli dico: fatevi i ca**i vostri“.

