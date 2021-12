“Mi devo scusare”. Sonia Bruganelli ammette quello che è successo al GF Vip: “Lo dico io stessa”

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, imperdibile intervista di coppia nel salotto di Silvia Toffanin. Ironico e cinico, Paolo Bonolis non ha certamente perso l’occasione di dimostrare le sue grandi capacità da showman. E con accanto l’amata Sonia, tutto sembra essere ancora più semplice. Nessun imbarazzo, dunque, davanti alle telecamere di Verissimo. Dettagli sulla vita di coppia? Non solo.

Sicuramente il pubblico italiano non fa che bramare quanti più dettagli possibili sulla vita di coppia. Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno deciso di parlare senza veli, come di consueto, rivelando qualche dettaglio in più non solo in merito ai 25 anni di vita condivisa insieme: “Folgorato da Sonia? Sì, tipo San Paolo, sulla via di Damasco”, ammette ironico alla domanda diretta della padrona di casa. E questo, solo per cominciare.

Poi un simpatico siparietto sorto dalla domanda a bruciapelo di Silvia: “Sei romantico?”. “No”, ha risposto Paolo senza mezzi termini, e ancora la Toffanin: “E Sonia è romantica?”. “No“, aggiunge Bonolis ma con la replica di Sonia: “Ma posso rispondere io?” e Paolo: “Va bene tutto, ma cosa volevi dire? Che sei romantica? Dai, le fesserie no”. Risate impossibili da tenere a bada. Poi un capitolo pungente, quello del Grande Fratello Vip che sta vedendo Sonia nelle vesti di opinionista.





Paolo guarda il reality show? Si, ma solo per vedere e sentire parlare Sonia. Lo showman e conduttore ha ammesso di registrare le puntate e soffermarsi solo su di lei: “Sei fantastico, tu guardi solo quando c’è lei e poi mandi avanti”, ha sottolineato ridendo la Toffanin. Poi la stilettata ad Alfonso Signorini, sottolineando le ‘gesta’ ancora una volta le ‘gesta’ di Sonia.

“Vedi come affronta la Volpe e come ha mandato a lavorare Signorini, proprio come fa con me talvolta”, il commento di Bonolis, poi seguito dalle parole di Sonia: “Non dire così, che ho già un mare di haters che mi dicono che sono aggressiva. Mi scuso se ogni tanto mi lascio andare, ma su alcune cose non mi freno. Per questo non ho fatto il vostro lavoro, voi avete un aplomb che io non ho. E quindi a volte mi riguardo e dico ‘Mamma mia’”. Ma lo spettacolo non è finito qui. Via libera alla gaffe.

A proposito dell’Iter, squadra del cuore di Bonolis, “Ti faccio un regalo perché so che la pace la trovi quando guardi la tua magica Inter”, afferma Silvia. Ma Paolo Bonolis, a questo punto, compie uno scivolone: “Sì, a dispetto di tuo marito”. Riferimento a Pier Silvio Berlusconi, grande tifoso rossonero, ma non “marito” della conduttrice.