Anche se manca un giorno alla diretta del GF Vip – appuntamento giovedì 27 ottobre su Canale 5 – i vipponi in Casa iniziano a ragionare su chi potrebbe abbandonare il gioco perché eliminato. Ad esempio Pamela Prati è convinta di uscire. Mentre era in giardino e chiacchierava con Antonella Fiordelisi e Giaele De Donà ha esclamato: “Spero di tornare a casa mia, giovedì sera”. Va detto che in nomination ci sono oltre alla showgirl ci sono Amaurys Perez, George Ciupilan e Giaele De Donà.

Durante la chiacchierata Pamela Prati ha ribadito il suo pensiero: pensa di essere la meno preferita dal pubblico e per questo motivo uscirà dal GF Vip. A questo punto Antonella Fiordelisi e Giaele De Donà hanno provato a rassicurarla e la modella le ha detto: “No ma smettila!”. Tuttavia Pamela Prati ha zittito Giaele: “Non ti devi permettere di rispondermi così. Alzi sempre la voce, hai dei toni troppo alti, stavo parlando con Antonella”.

Leggi anche: “In tribunale”. Pamela Prati senza pace: l’incubo Mark Caltagirone non ha fine





Pamela Prati sicura di uscire al GF Vip 7

Pamela Prati ha precisato: “Io voglio andare a casa mia, da mia sorella”. Quindi è nuovamente intervenuta Antonella Fiordelisi che ha spiegato come la pensa in merito ai nominati: “Secondo me anche se sei in nomination non uscirai. La cosa positiva se uscirai che è che vedrai Marco, sicuramente si riprenderà più facilmente con te fuori. Sei la più forte invece”. A questo punto Giaele De Donà ha ripreso la parola e ha ammesso il suo errore: “Non era un attacco, era una cosa positiva, forse ho sbagliato dal tono”, venendo ripresa dalla soubrette: “Urli e non è carino neanche per te”.

Intanto sono molti i concorrenti che non hanno apprezzato l’atteggiamento che Pamela Prati e Elenoire Ferruzzi hanno avuto nello scorso appuntamento serale, per non aver abbracciato Nikita Pelizon dopo aver ascoltato la difficile storia della gieffina. Tra questi c’è Carolina Marconi, che ha puntato il dito contro la soubrette nuovamente: “Non mi dice il buongiorno stamattina. Ha detto ho ma di pancia, ha l’età di mia madre, quella ragazza ha sofferto tanto, mi ha dato fastidio questo e io l’ho nominata. Stai facendo una battaglia, io ti credo, per una ragazzina almeno hai un cuore!”.

Anche Alfonso Signorini ha chiesto il perché del loro gesto alle due vippone. Pamela Prati si è giustificata dicendo al conduttore di non stare bene e avere mal di pancia, mentre Elenoire ha detto di non averla abbracciata a causa dei loro trascorsi non proprio felici. “Io non sono ipocrita e non credo farebbe piacere un mio abbraccio in questo momento”, ha spiegato Elenoire Ferruzzi, molto criticata dal pubblico a causa del suo comportamento nei confronti di Nikita Pelizon.