Nei primi giorni di GF Vip è nata una bella intesa tra Marco Bellavia e Pamela Prati. I due si sono più volte parlati e hanno scoperto di avere dei punti in comune. C’è da dire, ad onor del vero, che è stato proprio Bellavia ad iniziare questo flirting con l’ex collega. Eccolo allora, l’ex conduttore di Bim Bum Bam che dice alla Prati di apprezzare la sua bellezza e di stare bene insieme a lei. Naturalmente le sue frasi non sono passate inosservate all’interno della casa.

Tuttavia questa storia ha vissuto nelle ultime ore una brusca frenata soprattutto dopo che Pamela Prati ha nominato Marco Bellavia. La showgirl ha spiegato la ragione della sua scelta affermando di averlo nominato perché sentiva troppo la mancanza del figlio. Quindi è intervenuto Marco Bellavia che ha detto: “Pamela ha il mio stesso, identico problema, perde la lucidità, anche se non vuole ammetterlo”. Pronta la risposta dell’ex soubrette: “Parla per te, è assurdo. Non credo di avere il tuo stesso problema, anche perché non ho capito quale sia il problema”.

Nel frattempo al di fuori della Casa si parla si Pamela Prati. Oltre alla tanto discussa vicenda di Mark Caltagirone, l’ex soubrette ha vissuto delle storie d’amore reali, che hanno riempito la sua vita privata. Tra queste una delle più importanti resta sicuramente quella con il personal trainer e allenatore di football americano Max Bertolani. Quest’ultimo nel 2012 ha anche partecipato all’Isola dei Famosi. I due si sono amati per tre anni, erano sul punto di sposarsi, ma poi si sono lasciati.

Una storia finita tra l’astio e il rancore, tanto che oggi, a distanza di tempo Max Bertolani ha deciso di scrivere una lettera all’ex fiamma Pamela Prati pubblicata sul settimanale Di Più: “Non hai mai accettato di essere stata lasciata da me e ti sei voluta vendicare mettendomi in cattiva luce con tutti. Ora mi aspetto le tue scuse”. Secondo Max Bertolani Pamela Prati l’avrebbe messo in cattiva luce dopo la rottura. Inoltre secondo Bertolani, Pamela Prati continuava a rimandare le nozze nonostante una convivenza avviata e un giorno avrebbe addirittura dichiarato ad un giornale di aver sposato Max in gran segreto.

Per Max Bertolani si è trattato di un colpo basso dal momento che reputa il matrimonio un sacramento serio e importante, non di certo un gioco. Pertanto avrebbe invitato Palema Prati a impegnarsi sul serio nella loro relazione, ma dopo l’ennesimo rifiuto avrebbe preferito fare le valigie e lasciare la casa della 63enne: “Hai fatto tabula rasa intorno a me, mettendomi in cattiva luce con tutti quelli che mi conoscevano e mi hai voluto totalmente cancellare dalla tua vita benchè io abbia nel corso degli anni provato a instaurare di nuovo con te un’amicizia”, ha concluso Bertolani.