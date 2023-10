Scioccante ciò che sta venendo fuori in queste ore. Prima della diretta del Grande Fratello Anita Olivieri avrebbe detto degli insulti choc contro una concorrente. A sgamare tutto sono stati alcuni utenti su X e ne ha parlato anche il sito Novella 2000, ma ovviamente bisognerà attendere eventuali comunicazioni del reality su quanto successo. Sta di fatto che in molti sono convinti di queste offese gravissime, che potrebbero compromettere anche la sua popolarità.

Infatti, ancora prima che Alfonso Signorini si collegasse con la casa per la diretta del Grande Fratlelo, Anita Olivieri si è arrabbiata e avrebbe deciso di fare questi insulti assurdi contro la concorrente. Non ha parlato ad alta voce, ma ha sussurrato tutto questo. Il pubblico, leggendo attentamente il suo labiale, è arrivato alla conclusione che lei avrebbe esclamato: “Stro*** e putt***“. E ora potrebbe esplodere davvero il caos totale.

Grande Fratello, Anita Olivieri: insulti choc contro la concorrente

Non è un momento meraviglioso per la ragazza del Grande Fratello, infatti prima che Anita Olivieri fosse protagonista di questi insulti contro la concorrente, aveva anche fatto scatenare una polemica per un presunto termine offensivo nei confronti dei gay. Non ci sono state conferme in tal senso e non sono stati presi provvedimenti dagli autori, ma i telespettatori stanno iniziando a stancarsi di lei e la stanno criticando aspramente.

Nel video su Anita, si è potuto vedere lei pochi minuti prima della diretta. Mentre si alzava avrebbe detto ‘stro***’ e putt***’ a Beatrice Luzzi. E a spiegare l’accaduto ci ha pensato un’utente: “Video di Anita che apostrofa Bea con: ‘Quella stro***, putt***’. Solo perché si è seduta nel posto dei divanetti che crede sia riservato a lei”. E sono anche apparsi successivamente molti attacchi nei confronti della giovane gieffina.

Video di Anita che apostrofa Bea con “Questa stronza, puttana”. Solo perché si è seduta nel posto dei divanetti che crede sia riservato a lei. #grandefratello #Grandefratello pic.twitter.com/Mql4AALnfR — Volver.🌈 (@VolverXXIII) October 26, 2023

Altri telespettatori del GF hanno scritto su X: “Se ciò fosse vero è una svergognata”, “Ma come fa ad essere così perfida?”, “Sono impazziti, per molto meno hanno squalificato i concorrenti l’anno scorso. Smettiamo di guardare il programma”.