Nuova puntata e nuova polemica al Grande Fratello. Giovedì 26 ottobre 2023 la 14esima diretta è stata ancora una volta piena di colpi di scena. Alla fine non c’è stato alcun eliminato: la sfida tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese è finita con una vittoria schiacciante dell’attrice ed ex volto di Vivere. Un bel 66% di preferenze per lei, che però è comunque andata dritta al televoto nelle nuove nomination. Che tra segrete e palesi si sono concluse con questi nomi alla fine della serata.

A rischio ora ci sono di nuovo Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese ma in compagnia di Grecia Colmenares, che con l’attore ha avuto l’ennesimo confronto seguito da un video che ha rivelato che cosa sia successo davvero tra l’attore e Heidi Baci qualche giorno fa nella notte, Giuseppe Garibaldi e Valentina Modini. E la polemica che accennavamo in apertura riguarda proprio le nomination. Nel dettaglio, una frase pronunciata da Angelica Baraldi, un’insospettabile quindi visto che finora è sempre stata tranquilla rispetto agli altri.

GF, polemica su Angelica: “Squalificatela”

Partiamo dal principio. Quando giovedì sera è arrivato inesorabile il momento delle nomination, Angelica, con ogni probabilità, si è fatta due conti arrivando a dire a Vittorio, come riporta il sito Lolnews: “Non mi nominare che se no vado in nomination“. Non c’è finita, ma per il pubblico dovrebbe essere squalificata.

In rete, infatti, molti utenti hanno iniziato a protestare, perché il regolamento del GF è molto chiaro: i concorrenti che votano in mystery non devono informare gli altri coinquilini sugli esiti. Cosa succederà adesso? Verranno presi provvedimenti per la concorrente?

Non è dato da sapere ma di certo le nomination al GF portano sempre tensioni. Per esempio proprio Garibaldi ha detto: “Se esco io pago tutta l’Italia per farle votare contro, perché arrivo dove voglio io“. Ha poi aggiunto: “perché ho parenti ed amici in tutta l’Italia“. Ovviamente ce l’aveva con Beatrice Luzzi.