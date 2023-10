Grande Fratello, un’altra puntata piena di colpi di scena. La numero 14 di questa edizione mista del reality show è andata in onda, come sempre in diretta, giovedì 26 ottobre 2023. Nessun eliminato tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese, che però sono finiti in nomination con Valentina, Grecia Colmenarse e Giuseppe Garibaldi. Non sono mancati i confronti-scontri, come quello tra Grecia e Massimiliano Varrese, seguito da un video che ha rivelato che cosa sia successo davvero tra l’attore e Heidi Baci qualche giorno fa nella notte.

Poi è arrivato il turno di Letizia Petris e Paolo Masella. I telespettatori del Grande Fratello sanno bene che lui si è invaghito della coinquilina. E anche che hanno avuto una discussione perché lui l’ha accusata di non portare rispetto ai valori che tanto decanta dopo che si è abbracciata con Vittorio in giardino: “Io non ti ho insultato e non è così. Per me non è così. Dal momento che non puoi avere rapporti con me, ma li hai con altri e non è gelosia. Di cosa parlo? Quando eri triste prima venivi da me perché ti trovavi a tuo agio, giusto?”.

GF, Letizia Petris in lacrime dopo la lettera del fidanzato

“Ma sono dei giorni che vedo che queste cose le fai con altri e lo sai – ha continuato – Se tu hai delle amiche non hai per forza bisogno di andare dai maschi, per farti capire. Io vedo che tu hai gli stessi comportamenti che avevi con me…”. Finiti i video di Paolo e Letizia, è arrivato il momento che ha fatto scoppiare in lacrime la gieffina.

Chiamata nella stanza Superled, ha poi avuto occasione di avere una specie confronto con il fidanzato, 21 anni e da 3 insieme a lei. Tra pochi giorni sarà il loro anniversario. E qui è arrivata “la mazzata”. Andrea le ha scritto una lettera all’interno della quale afferma che deve “ancora metabolizzare alcuni tuoi comportamenti. Hai espresso il bisogno di fare chiarezza sui nostri sentimenti, ma ne parleremo guardandoci negli occhi”.

Letizia sta vivendo giorni di profondi dubbi… sta cercando di capire cosa prova e cosa sente dentro. Una persona fuori, Paolo che si dichiara apertamente, un cuore che non sa che strada prendere. #GrandeFratello pic.twitter.com/tNiQZHaMlV — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 26, 2023

Andrea, fidanzato di Letizia, ha deciso di scriverle una lettera… #GrandeFratello pic.twitter.com/zy4k3m5Auv — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 26, 2023

Parole che hanno destabilizzato la concorrente: “Io con lui pensavo di costruire una famiglia”, commenta in lacrime perché delusa dalle parole di Andrea. “Mi aspettavo qualcosa di diverso. Conosco il suo metabolizzare: significa dire basta. Una settimana prima del nostro anniversario sapeva che cosa avrebbe causato e vuol dire che non mi vuole bene. Da oggi vivrò più liberamente la vita nella Casa”, conclude Letizia.