Al Grande Fratello non c’è stato spazio solamente per le clamorose affermazioni di Alex Schwazer, pronto a lasciare il reality se non usciranno i filmati relativi a Beatrice Luzzi. Ma anche Massimiliano Varrese è finito nel mirino nel corso della puntata del 26 ottobre per quanto fatto a letto con una concorrente. Ora è uscito fuori pure il video e sembra che la verità sia ormai definitiva. Anche lo stesso Alfonso Signorini ha deciso di dire la sua e ha svelato la sua versione dei fatti.

Un momento delicato per l’attore al Grande Fratello, infatti Massimiliano Varrese è stato visto a letto con questa concorrente ed è stato accusato di aver fatto cose troppo insistenti. C’è chi ritiene che abbia davvero esagerato e che quindi avrebbe dovuto tenere un comportamento più rispettoso. Lui, però, ha riso spesso e volentieri durante la messa in onda delle immagini, quindi non è assolutamente concorde con la ricostruzione fatta da altre persone.

Grande Fratello, Varrese e le immagini a letto con la concorrente: la verità

Durante la diretta del Grande Fratello si è tornati a parlare degli atteggiamenti di Varrese nei confronti di una gieffina, mentre si trovavano in camera da letto. Avrebbe avuto un comportamento troppo oppressivo nei riguardi di questa concorrente e l’accusa più pesante è stata rivolta da Grecia Colmenares, la quale ha detto che lui era saltato addosso alla coinquilina. Ma Massimiliano ha respinto questa tesi, sebbene successivamente anche Signorini è parso molto dubbioso.

Il tema toccato è stato quello inerente ciò che è accaduto a letto tra Varrese e Heidi Baci, che nel frattempo è diventata un’ex gieffina dopo la decisione di abbandonare il programma. In questo filmato reso noto dagli autori c’è Heidi che sicuramente rideva e scherzava con l’attore, ma poi ammetteva di essere agitata e che voleva solamente dormire. Poi, durante una conversazione con Fiordaliso il giorno successivo, aveva esclamato: “Ieri sera stavo dormendo e mi si è buttato sopra, mi ha dato fastidio“.

E questo è quanto è successo tra Heidi e Massimiliano, parliamo della scena descritta più volte da Grecia. #GrandeFratello pic.twitter.com/3gRhEJlNWD — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 26, 2023

Signorini ha affermato: “Si capisce che Heidi subisce l’influenza fastidiosa di Massimiliano. Non è un processo alle intenzioni. A me non sembra che lei gradisse. Tu hai detto che è durata tre secondi ma è durata molto di più. Però è anche vero che la mattina dopo lo raccontava con il sorriso”. Secondo l’opinionista Cesara Buonamici, lei voleva rifiutare la corte in maniera leggera perché aveva intenzione solo di essergli amica.