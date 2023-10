Clamorosi sviluppi al Grande Fratello nel bel mezzo della diretta del 26 ottobre. Un concorrente top ha anticipato l’intenzione di lasciare la casa nel prossimo appuntamento di lunedì 30 ottobre. Un addio che avverrebbe davanti a tutti e in maniera inaspettata, infatti anche lo stesso Alfonso Signorini è rimasto a bocca spalancata quando ha ascoltato le dichiarazioni del gieffino. Il quale sembra essere più determinato che mai.

Durante il Grande Fratello, eravamo ormai arrivati alle nomination, questo concorrente top ha tirato fuori un argomento spinoso e ha voluto annunciare la volontà di lasciare la casa. Potrebbe cambiare idea ad una sola condizione, ma le premesse non sono affatto favorevoli. Infatti, proprio il conduttore ha spiegato la posizione del reality show e spera ovviamente che possa esserci un ripensamento da parte del protagonista.

Grande Fratello, concorrente top pronto a lasciare la casa

Ad essere tirata in ballo è stata anche un’altra importante protagonista del Grande Fratello, ovvero Beatrice Luzzi. Questo concorrente top ha infatti minacciato di lasciare la casa proprio per causa sua e degli autori: “Il prossimo lunedì durante la diretta, se non salta fuori il video dove Beatrice mi dice le cose che ha detto e riconfermo, io lascio la casa. Perché io sono uno che spende tante ore per allenarsi, il resto del tempo lo impiego con gli altri a far gruppo e non sono certamente uno che si inventa le cose“.

A voler dire addio è Alex Schwazer, che ha trovato anche la pronta risposta di Signorini: “Sono persone serie e, quando dico che questo video non esiste, è perché sono assolutamente certo che questo video non ci sia. Ci sono dei registi che inquadrano delle situazioni. L’audio non so se c’è. Devi tenere conto di questo, nessuno dice che menti. Quello che è emerso è ciò che più rispecchiava questa cosa”. E poi il marciatore ha ribadito il fatto di non essere un bugiardo. Lui ha affermato che Beatrice le aveva manifestato l’interesse nei suoi confronti, cosa smentita dall’attrice.

Alex Schwazer minaccia di abbandonare il GF: “In diretta lascio la casa” – https://t.co/hFf0eRCU7F pic.twitter.com/Nafg64JOiF — StraNotizie.it (@StraNotizie) October 27, 2023

E dopo Massimiliano Varrese anche Alex Schwazer minaccia il Grande Fratello 😂 faranno una fiction su canale 5 dal titolo: Gomorrello🤣 #grandefratello — Tommy (@azzurro8687) October 26, 2023

Schwazer ha concluso: “Non mi va, talmente tanti anni per non essere uno che si inventa le cose. Mi accontento anche dell’audio. Posso anche indicare il giorno, dove è successo“. Vedremo se queste cose scottanti su Beatrice emergeranno davvero oppure se Alex, alla fine, sarà costretto a uscire dal reality.