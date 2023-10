Si preannuncia complicata per Alfonso Signorini la nuova puntata in diretta del Grande Fratello. L’ultimo brutto episodio ha coinvolto Massimiliano Varrese e Rosy Chin, i quali hanno compiuto un gesto considerato dal pubblico più che negativo nei confronti di Grecia Colmenares. Quest’ultima aveva fatto una richiesta molto particolare, ma a quanto pare i due non l’hanno voluta rispettare e ora stanno montando le polemiche.

Nelle scorse ore, mentre tutti i concorrenti del Grande Fratello erano pronti per il pranzo, ecco che Massimiliano Varrese e Rosy Chin sono apparsi soddisfatti di una cosa che poteva provocare disagi a Grecia Colmenares. L’attrice non ha saputo nulla, dato che in quel momento non era ovviamente presente durante la conversazione dei suoi coinquilini, ma ora che lo scoprirà apriti cielo. Ci saranno inevitabilmente degli scontri.

Grande Fratello, Massimiliano Varrese e Rosy Chin mettono nel mirino Grecia Colmenares

Un vero e proprio dispetto è stato fatto al Grande Fratello dai due gieffini. Massimiliano Varrese e Rosy Chin, come è possibile ascoltare nel video di pochi secondi postato sul social X, hanno ironizzato su Grecia Colmenares. La donna ha chiesto una cosa specifica per quanto concerne il cibo, infatti non può mangiare una determinata cosa per scongiurare l’arrivo di problematiche di salute che potrebbero crearle non pochi fastidi.

Non può mangiare cibo piccante per evitare problemi fisici, ma Varrese ha detto a Rosy Chin: “C’è il piccante?“. E la food blogger ha risposto: “Tantissimo“. A quel punto l’attore è intervenuto nuovamente: “Grande” con fare soddisfatto. Ovviamente molti telespettatori hanno condannato questo comportamento e hanno difeso Grecia. Vediamo in particolare cosa hanno affermato alcuni utenti letteralmente imbufaliti.

Questa è la cosa più grave successa per ora dentro quella casa. Dove si vuole arrivare??? Facciamo stare male qualcuno??? — Gemmix (@Gemmix16) October 26, 2023

Qui ci sarebbero gli estremi non solo per una squalifica di circa 6 soggetti, ma anche una denuncia di reato per lesioni fisiche. — Gina Seminova (@GSeminova) October 26, 2023

Guru: -“C'è il piccante?”

Rosy: -“Tantissimo”

Guru: -“Grande”



Ieri Grecia ha espressamente detto a tavola di non mangiare piccante per evitare di avere dei problemi di salute al colon e loro cosa fanno?



QUESTA È CATTIVERIA GRATUITA#grandefratello #gfpic.twitter.com/Wvj7qNFHOM — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) October 26, 2023

Una pagina X ha scritto: “Ieri Grecia ha espressamente detto a tavola di non mangiare piccante per evitare di avere problemi di salute al colon e loro cosa fanno? Questa è cattiveria gratuita”. E altri utenti: “Qua ci sarebbero gli estremi non solo per una squalifica, ma anche una denuncia di reato per lesioni fisiche”, “Grave mancanza di rispetto, aspettano che si senta male. Che schifo”.