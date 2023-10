Situazione sempre peggiore al Grande Fratello tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi. Da avere un rapporto quasi simbiotico e molto complice, ora i due si sono allontanati tantissimo e lui se n’è uscito ora con altre dichiarazioni molto dure, quindi immaginare una reunion appare alquanto improbabile. Lui ha confermato di non provare dei sentimenti nei confronti dell’attrice, invece è parecchio interessato all’ormai ex gieffina Samira Lui, recentemente eliminata.

Nella casa del Grande Fratello Giuseppe Garibaldi ha continuato ad attaccare Beatrice Luzzi e chissà come finirà questa storia. Nella giornata del 26 ottobre il bidello ha nuovamente toccato il tema relativo alla donna parlandone con Letizia Petris e Ciro Petrone. Ha fatto anche un’ammissione clamorosa, che aprirebbe le porte ad altre verità. E siamo certi che lei non sarà felice di ascoltare tutto questo, se Signorini dovesse far vedere il video.

Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi ancora contro Beatrice Luzzi

Dunque, al Grande Fratello Giuseppe Garibaldi ha deciso di parlare molto seriamente di ciò che sta succedendo con Beatrice Luzzi e non sembra affatto preoccupato dalla dinamica. Anche perché si sente assolutamente all’altezza di reagire all’attrice. Andiamo a vedere insieme cosa ha confessato davanti a Letizia e Ciro, testimoni di questo suo sfogo che ha coinvolto la sua coinquilina e anche Giampiero Mughini.

Queste le parole di Garibaldi: “La signora Luzzi diceva ‘lascialo solo’. Io sparecchiavo e la Luzzi a Giampiero diceva di lasciarmi solo. Non hanno capito che me li mangio, mi può fot*** con la dialettica, come comportamento, ma a livello di umiltà e di dignità se la sogna. Fino ad ora ho fatto lo scemo, mi sono divertito”. Letizia ha quindi chiesto: “Hai giocato, lo stai ammettendo?”. E Giuseppe ha aggiunto: “No, abbiamo giocato, ma non con i sentimenti“.

Fiord "hai sbagliato a continuare se sapevi che era un gioco"

Garibaldi" che mi importa ameno mi DIVERTIVO"

Fiord schifata anche lei "questo è quello che una Donna non vorrebbe sentirsi mai dire"

LUI UN UOMO DI 💩

VERGOGNOSO#grandefratello pic.twitter.com/obLsJHKWK7 — peter (@peter78150525) October 26, 2023

G su Bea e Mughini:

IL CORAGGIO DI PARLARE DI DIGNITÁ?!



Tu hai colto la palla al balzo.

Tu l’hai usata.

Tu hai sfruttato la sua visibilitá.

Tu hai preso in giro i suoi sentimenti.

Tu l’ha umiliata davanti all’Italia ed ai suoi figli.



TU FAI DANNATAMENTE SCHIFO.#Grandefratello pic.twitter.com/UrWrUvEllW — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) October 26, 2023

E poi un utente di X ha anche rivelato che Fiordaliso ha puntato il dito contro Giuseppe Garibaldi: “Fiord: ‘Hai sbagliato a continuare se sapevi che era un gioco’. Garibaldi: ‘Almeno mi divertivo, che mi importa’. Fiord schifata anche lei: ‘Questo è quello che una donna non vorrebbe sentirsi mai dire’. Lui un uomo di me*** vergognoso”.