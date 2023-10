Grande Fratello 2023, a poche ore dalla nuova puntata di stasera giovedì 26 ottobre nuovi clamorosi retroscena. Protagonisti, ancora una volta, i due concorrenti che più degli altri hanno saputo concentrare le attenzioni di pubblico e critica: Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi. Massimiliano che ha confessato di avere un persone fuori ad aspettarlo. “Questa esperienza con Heidi mi ha sbloccato. Mi ha aiutato a valutare quello che ho fuori e a lasciarmi finalmente vivere anche una persona che ho fuori nella mia vita”.

"Ora non lo so, vedremo. Magari uscendo, se lei è libera…ovviamente sarà rimasta colpita da tutto questo. E non è che non ci ho mai pensato in questo periodo eh. È rimasta sicuramente colpita. Qua si è in una bolla pazzesca, però mi è servito a rivalutare, a lasciarmi andare completamente e ad apprezzare totalmente anche questa persona che sta fuori, perché ci ho sempre pensato. Mentre vivevo sta cosa io comunque dentro facevo le mie riflessioni, non è che sono scemo".





Grande Fratello 2023, Varrese: “Beatrice è piena di odio”

Massimiliano che poi ha demolito con parole durissime Beatrice, lanciando accuse. “Lei ha la bile negli occhi. Io osservo tutto, purtroppo è una mia specializzazione. Parlo di una disciplina in cui sono specializzato. Le venature di giallo negli occhi è bilirubina… è il fegato. Rabbia, risentimento e rancore. Prima o poi quello ti si mangia, ti logora dentro come un verme”.

“Non contento, Varrese ha continuato il suo discorso vomitevole contro Beatrice: È di una noia banalità, può provare ad aggirare i ragazzini di vent’anni perché ancora sono innocenti, ma con me sbatte contro un palo a parlá di stigmi in giro quando è la prima che infierisce”.

Massimiliano deve uscire dalla casa amici io ve lo dico questo sta malissimo #GrandeFratello pic.twitter.com/kqXIQU18Vl — Young Signorini (@youngsignorini) October 25, 2023

Immediata la reazione del pubblico: “No ragazzi ma questo commento sulla bile negli occhi è gravissimo. Non è la prima volta che lo dice, qui si va ben oltre il bullismo. Deve essere allontanato subito, io sono veramente preoccupata #grandefratello”.