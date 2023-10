Sophie Codegoni vista con un altro uomo, dopo la separazione da Alessandro Basciano. Questa la clamorosa indiscrezione sulla ragazza, che sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua vita. Lei sta crescendo la figlia Celine Blue, ma deve anche fare i conti con il dolore procurato dalla fine della relazione. Le versioni dei due, che sono stati ospiti a Verissimo da Silvia Toffanin, sono state tutt’altro che simili e quindi c’è uno scontro molto acceso.

E ora c’è chi ha notato una Sophie Codegoni diversa dal solito, dato che l’hanno vista in compagnia di un altro uomo. Subito è arrivata la segnalazione ad una delle più brave esperte di gossip, ovvero Deianira Marzano, la quale ha anche fornito la sua versione. C’è una foto che sta girando e che vede l’ex concorrente del Grande Fratello Vip insieme a questa persona. E c’è già chi è pronto a giurare che i due possano fidanzarsi.

Sophie Codegoni vista con un altro uomo: la verità

Sophie Codegoni è stata vista con un altro uomo e tutti hanno subito gridato al fidanzamento. Si è vociferato che entrambi, lei e Basciano, possano ritornare ancora una volta a Verissimo, ma una cosa è sicura: ha trascorso delle ore molto interessanti in dolce compagnia. Ma Deianira Marzano ha voluto subito chiudere la questione, riferendo con precisione chi sarebbero le persone che lei avrebbe incontrato una di queste ultime sere.

Questa la segnalazione giunta all’influencer: “Deia, buongiorno, stanno girando ‘ste foto su Twitter. Sophie con un altro“. Ma Deianira ha smentito categoricamente: “Era semplicemente con un gruppo di amici datati“. Quindi, non ci sarebbe nessun flirt in corso tra la Codegoni e un altro ragazzo, ma certamente ha provato in tutti i modi a distrarsi e a trascorrere dei momenti che possano sicuramente tirarle su il suo morale.

Non siamo comunque in grado di dirvi chi fosse la persona al fianco di Sophie Codegoni. Ma non ci sarebbe nulla di sospetto e quindi tra i due ci sarebbe stata una semplice complicità, derivata dal fatto che siano amici da tempo.