Sophie Codegoni, la scoperta choc su Alessandro Basciano. Una rottura inaspettata per i fan che dal giorno della promessa di matrimonio avvenuta sul red carpet di Venezia non hanno fatto altro che attendere il fatidico e ufficiale annuncio delle nozze tra i due neo-genitori. Tutto questo rappresenta orami un sogno scoppaito come una bolla di sapone: Sophie e Alessandro si sono lasciati, non senza un certo clamore mediatico a seguito.

La rivelazione di Sophie Codegoni su Alessandro Basciano. L’ex gieffina ha parlato di tradimento pesante con una donna che “trattava come se fosse la fidanzata e me come l’amante”: insomma, questo sembra essere il motivo della rottura tra i due. E ancora dettagli sulla vicenda davanti alle telecamere di Verissimo. A spiegare tutto ancora una volta Sophie.

La rivelazione di Sophie Codegoni su Alessandro Basciano: “Mi ha tirato uno schiaffo…”

L’ex gieffina ha raccontato di aver ricevuto un messaggio da questa presunta donna immortalata anche in aeroporto con Basciano che le aveva rivelato: “‘Sono la sua ex, abbiamo passato tre giorni a Ibiza’. Ho i video, le foto, lui che le chiede di non postare niente perché la sua ex, che sarei io, è pazza. Le ha pagato i voli, la trattava come se fosse la fidanzata e me come l’amante. Di tutti i tradimenti è il più subdolo”.

Le accuse a scapito di Alessandro pesano e si fanno sentire. Inoltre sempre nello studio di Verissimo sono emersi altri dettagli sul loro rapporto. Sophie ha rivelato che Basciano sembra le abbia messo le mani addosso: “Mi ha tirato uno schiaffo perché un altro ragazzo che era anche suo amico, mi ha accompagnata a farmi i capelli”. La scoperta su Basciano dunque rappresenta un ulteriore duro colpo. “Non gli posso permettere di farmi passare per la cattiva. Viene fa il pianto e poi io sono la cattiva che non gli fa vedere la bimba. La bambina può vederla quando vuole ma senza di me. Quel pianto non mi ha stretto il cuore, se lo dicessi sarei bugiarda. Io sono innamorata di lui ma quel pianto l’ho visto troppe volte, non mi fa più effetto”.

E ancora: “Io non voglio più stare con lui, mi ha fatto soffrire troppo, ho avuto un attacco di panico quando ho scoperto del tradimento e lì lui non piangeva, piangevo io. Mentre lui si strusciava con altre donne io cambiavo il pannolino di nostra figlia”. Poi l’appello di Sophie rivolto a tutte le donne che come lei hanno vissuto la stessa situazione: “Sono qui per dire alle ragazze nella mia situazione: Non perdonate”. E alla luce delle parole di Sophie, la replica della sorella di Basciano: “Ci sono bugie che, più che ferire, deludono. Ed è più grave perché le ferite si curano. Le delusioni no”.