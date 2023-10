Il “caso” Sophie Codeogni e Alessandro Basciano è ancora aperto. Apertissimo, perché dopo l’annuncio della rottura l’ex tronista di Uomini e Donne è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo dove ha rilasciato un’intervista bomba. Ha parlato a ruota libera, compresi alcuni tradimenti del papà di sua figlia Celine Blue. “Erano già uscite delle foto di lui con una ragazza, gli dico che se vuole sono disposta a ricominciare seriamente. Lui mi risponde ok, poi mi dice che era stato a Ibiza per lavoro e che stava per uscire una foto con una ragazza nella lounge”.

“Mi ha detto che era una turista inglese che gli aveva chiesto informazioni – ha continuato Sophie – Allora io gli ho spiegato che mi sembrava strano e che non mi piaceva mi dicesse le cose solo in queste circostante. Poi mi arrivano tanti messaggi, uno proprio dalla ragazza dell’aeroporto, che mi rivela che era la sua ex e che avevano passato tre giorni a Ibiza. Ho i video, le foto, lui che le chiede di non postare niente perché la sua ex, che sarei io, è pazza. Le ha pagato i voli, la trattava come se fosse la fidanzata e me come l’amante. Di tutti i tradimenti è il più subdolo”.

Sophie Codegoni di nuovo in tv dopo Verissimo

Alessandro Basciano ha già annunciato, tramite il suo avvocato, di voler dare la sua versione dei fatti. Perché “Alla luce di quanto andato in onda nel programma Verissimo, il mio assistito, che avrebbe preferito mantenere riserbo sulle questioni personali e familiari è, tuttavia, costretto a chiedere una replica sui contenuti emersi. Come è noto, le verità e le versioni raccontate possono avere più sfaccettature. Prima di condannare è sempre bene sentire il suono di entrambe le campane”.

È passato qualche giorno dall’intervista bomba a Verissimo e ora Tv Blog sgancia la notizia che dopo quell’ospitata Sophie Codegoni tornerà in tv. Parteciperà a una delle nuove puntate de Il Mercante In Fiera, il celebre game show in onda su Rai 2 condotto da Pino Insegno, che ora apre le porte ad alcuni personaggi famosi.

Sempre Tv Blog anticipa infatti che è in arrivo una serie di puntate di questa trasmissione che vedranno in campo delle celebrità. Come Carlo Conti, insieme alla coppia Gabriele Cirilli-Francesco Paolantoni. A seguire, un altro trio: l’ex velino e concorrente del GF Vip Pierpaolo Pretelli insieme all’ex conduttrice di Estate in diretta Roberta Capua e, appunto, Sophie Codegoni. Poi si tornerà all’edizione “nip”.