Oriana Marzoli on fire al GF Vip 7, forse come non l’abbiamo mai vista. Alla fine la venezuelana è scoppiata con Antonella Fiordelisi, dopo l’ennesimo attacco di quest’ultima. Tutto è iniziato con una confessione di Sarah Altobello che ha detto a Oriana, assistita da Luca Onestini, di esserci rimasta male di alcune affermazioni della stessa Oriana rivelate da Antonella. A quel punto la Marzoli ha deciso di smascherare una volta per tutte Tontonella, perdendo ulteriormente la pazienza e facendo volare dei paroloni esagerati.

Dopo il confronto con Sarah quindi, Oriana si è fiondata dalla Fiordelisi e gli ha urlato in faccia: “Vuoi farmi litigare? Vuoi sempre rompere i con…? Bugiarda, fatti i ca.. tuoi”. Alla base di tutto ciò, un discorso di Antonella a Sarah in cui le aveva raccomandato di stare attenta alla poca lealtà di Oriana. Ancora la Marzoli: “Ora basta, vuole che litighiamo. Ma non si stanca di rompere i co…lioni tutti i ca…o di giorni? Oggi sbrocco, questa non mi conosce ancora” ha detto furiosa Oriana.

Leggi anche: “Me l’hanno detto in confessionale”. GF Vip 7, Dana confessa tutto ad Antonella: “Proprio lui”





Oriana Marzoli contro Antonella Fiordelisi: “Deficiente, non rompermi i c…”

E ancora: “Dov’è? Dov’è quella deficiente? Dove ca… è? Devi rompere i cog…ioni tutti i ca…o di giorni? Devi andare a parlare anche con Sarah, vuoi farmi litigare con lei?”. A questo punto Antonella Fiordelisi risponde, con calma: “Ti consiglio di stare tranquilla perché non stai facendo una bella figura. Ti rendi conto come sei? Sei cattiva da come parli, come urli”.

Io credo che questo è quello che succede quando si perde totalmente la pazienza verso qualcuno che ti punzecchia h24. #gfvip7 #gfvip #oriele pic.twitter.com/3yVHXBhZMm — Noemi (@Notarunnerxo) December 29, 2022

Come se non bastasse, poco dopo Oriana ha deciso di prendersela anche con Edoardo, ma non direttamente. La donna infatti, cercando di denigrare Antonella, definisce Donnamaria “Il suo cane”. Letteralmente: “Urli per dire al tuo cane cosa deve fare ogni giorno e adesso tu mi vieni a dire che non posso urlare?”. Furiosa la riposta di Antonella: “Non ti permettere di offendere Edoardo, tocca me e non lui”.

Oriana su Antonella: “È una persona che stuzzica, che ti provoca e dopo fa la vittima, come fai? Ma dentro la tua testa ci credi?”



QUESTO CONCETTO 👏🏻#gfvip #incorvassi #orianistas pic.twitter.com/O4tDzcKnJY — soleilandia🎄 (@sisonokevin) December 29, 2022

oriana: “me lo vieni a dire te che sei quella che urla di più in questa casa, urli per cantare, urli per dire al tuo cane cosa deve fare ogni giorno”

NOOOEJEJDJDJDJSJSSJS#gfvip pic.twitter.com/eaFUmozrU7 — federic🐉 xmas era (@federic0x1) December 29, 2022

A quel punto alla discussione si è inserito anche Donnamaria che ha iniziato ad urlare a sua volta alla Marzoli, sfiorandola col corpo. Immediata la reazione di Oriana che ha iniziato ad urlare: “non mi toccare!”. Poco dopo si è aggiunta anche Sarah Altobello che ha cercato di placare gli animi evitando così una rissa epica. Che peccato.

Leggi anche: “Mi hai sputato in faccia!”. GF Vip, Antonino perde la pazienza e si sfiora la rissa (VIDEO)