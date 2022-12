Lite al GF Vip 7 tra Patrizia Rossetti e Antonino Spinalbese. Tutto è successo a cascata, da una reazione di una precedente discussione. Insomma, un vero e proprio domino che è sfociata in una rissa, verbale ma non troppo, tra i due vipponi. Ma cosa è successo in pratica? Tutto è avvenuto dopo ben 5 discussioni diverse: la prima tra Oriana, Daniele e Antonino. A seguire ha detto la sua anche Edoardo Donnamaria che ha difeso la venezuelana e ha attaccato Antonino.

Poco dopo ha deciso di intervenire anche Antonella Fiordelisi che invece di sostenere il compagno ha deciso di difendere Antonino. A quel punto il padre di Luna Mari è stato attaccato duramente da Patrizia Rossetti dopo aver spifferato a tutti di conoscere delle terribili cattiverie di Oriana e Alberto su tutti gli altri concorrenti. A questo punto la Rossetti ha deciso di dire la sua, non prima del De Pisis, che ha risposto alle accuse di Spinalbese rivelando di conoscere delle cattiverie che Antonino dice su altri.

Confronto durissimo al GF Vip 7 tra Patrizia Rossetti e Antonino Spinalbese

Il giovane ha quindi detto: “Poi devi smetterla di insinuare. Se io dovessi dire le cose che tu hai detto di tutti non passeresti benissimo e lo sai. E sai bene che se parlassi metteresti la testa sotto“. A questo punto si è intromessa Patrizia che ha perso letteralmente la pazienza: “Ma come ti permetti tu di dire che gli altri sparlano? Spiegami come cavolo ti permetti di puntare il dito verso gli altri”.

“Perché tu non hai mai detto niente in tre mesi? Io? Hai visto una clip che io sparlo di me? Micol? Sì ho detto cose su Micol e c’ho chiarito e non te ne deve fregare un ca…, era un problema mio e ho risolto. Non sto facendo la furba e non devi rivolgerti così“. Poco dopo l’ex di Belen ha deciso di provare a difendersi e ha detto: “Tu hai sparlato di Micol. Certo che fai quello che vuoi, mi stai sputando addosso“.

A quel punto Antonino si è appartato con Antonella e ha confessato alla sua amica (che però è fidanzata con un altro): “Lei mi ha sputato in faccia. Sempre tutti a me con le mani addosso. Siamo a quota tre“. Una scena di una tristezza inimmaginabile, non c’è che dire.

