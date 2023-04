Importantissimo annuncio di Oriana Marzoli, ormai pronta a immergersi a capofitto nel suo nuovo progetto, il primo dopo l’esperienza al GF Vip 7. La giovane non è riuscita per un soffio a vincere il programma, infatti è giunta in seconda posizione dietro solamente alla vincitrice Nikita Pelizon. Lei aveva preannunciato ai suoi fan l’intenzione di fare qualcosa di molto bello e aveva chiesto a loro di indovinare di cosa si trattasse. E a quanto pare in tanti le hanno dato la risposta corretta.

Oriana Marzoli, prima di realizzare questo nuovo progetto, aveva fatto discutere migliaia di utenti per un suo gesto contro Nikita. In alcune immagini si è vista la Pelizon e Giaele De Donà mentre indossavano delle maschere al GF Vip. La prima dice: “Potere arcobaleno” e la seconda: “Ma stai zitta”. E la fa scomparire con un gesto di magia. Ma le immagini non sarebbero veritiere, come detto dalla Pelizon, che ha parlato di vero e proprio fotomontaggio. Nonostante ciò, Oriana avrebbe gradito questo tweet, infatti ha cliccato sul tasto mi piace scatenando le proteste.

Oriana Marzoli, nuovo progetto dopo il GF Vip 7

L’annuncio di Oriana Marzoli sul nuovo progetto è stato anticipato in questo modo: “Sto andando a Napoli per un progetto specialissimo, non vedo l’ora di potervi raccontare. Vi faccio un piccolo spoiler tra poco, ma sono sicura che vi piacerà un sacco”. E successivamente si è mostrata in una versione molto bollente, infatti ha fatto vedere delle immagini di sé decisamente parecchio sexy e ha quindi confidato definitivamente cosa le riserverà il futuro. Un obiettivo raggiunto con tanto entusiasmo.

Oriana Marzoli ha deciso di mettere a punto e di proporre alle sue fan una capsule, ovvero una collezione di costumi da bagno in vista dell’estate. Infatti, la venezuelana ha poi dichiarato: “Non so come avete fatto ma avete indovinato! Sono venuta a Napoli e sto scegliendo i tessuti, modelli, colori e costumi per la mia capsule“. E si è immortalata proprio in bikini, facendo impazzire di gioia migliaia di follower. Ha scelto i primi tre modelli e sono già un successo super enorme, data la reazione positiva.

Ha regalato ai fan un’anticipazione di tre bikini, che hanno un colore giallo, verde e fucsia. Se queste sono le premesse, ci si aspetta un boom di richieste per l’acquisto di questi costumi da bagno. In tante vorranno indossare gli stessi usati dall’ex vippona.