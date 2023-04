Ancora una volta Oriana Marzoli e Nikita Pelizon sono al centro dell’attenzione, nonostante il GF Vip 7 sia ormai finito da oltre una settimana. Proprio l’influencer originaria del Venezuela ha fatto un gesto che sta facendo discutere molta gente. I fan della vincitrice del programma sono inevitabilmente neri, infatti si sono inferociti dopo aver scoperto tutto. C’è un filmato che è ormai diventato virale e staremo a vedere se ci saranno ulteriori interventi. Anche se Nikita ha già detto la sua.

Intanto, prima di dirvi cosa ha fatto Oriana Marzoli, Nikita Pelizon ha fatto qualcosa di bellissimo. Nikita Pelizon ha fatto un raduno con tutti i suoi fan, i Nikiters, che sono esplosi di gioia quando hanno visto arrivare la ragazza nata a Trieste. Su Twitter c’è chi ha scritto: “La nostra fatina con i suoi fan”. E ancora: “Che bello vedere quante persone ti vogliono bene. Quando vieni nel Nord-Est? A proposito, ti hanno dato un trofeo quando hai vinto? Mi sono vista nel muro delle fotografie, che emozione”.

Oriana Marzoli, brutto gesto a Nikita Pelizon

Stanno spopolando quindi delle immagini su colei che ha vinto il GF Vip 7. E tutti hanno notato il comportamento assunto da Oriana Marzoli, che non avrà fatto piacere a Nikita Pelizon e ai suoi fan. Questo video è stato caricato sicuramente da qualche hater della modella triestina, la quale ha risposto: ” Complimenti per i fotomontaggi che sto vedendo, siete proprio bravi“. Quindi, ha detto qualcosa in maniera ironica, ma si può osservare un certo fastidio dietro le sue parole.

In queste immagini, della durata di appena cinque secondi, si possono vedere Nikita e Giaele De Donà mentre indossavano delle maschere al GF Vip. La prima dice: “Potere arcobaleno” e la seconda: “Ma stai zitta”. E la fa scomparire con un gesto di magia. Ma le immagini non sarebbero veritiere, come detto dalla Pelizon, che ha parlato di vero e proprio fotomontaggio. Nonostante ciò, Oriana avrebbe gradito questo tweet, infatti ha cliccato sul tasto mi piace scatenando le proteste.

Ma c’è anche chi ha gioito: “Oriana che mette like, ahahhaa”, “Brava Giaele che l’hai fatta scomparire, speriamo che non torna più”, “Questo video è il video”, “Sono morta”, “Adorooo”, “Bebè, lascia perdere e goditi la felicità che hai ritrovato con Daniele”.