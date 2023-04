“Fai schifo, vergogna”. Oriana Marzoli, il gesto choc contro l’ex vippona. La serata in discoteca finisce malissimo

La storia tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro prosegue a gonfie vele. La popolarità della venezuelana ha subito un’impennata in Italia dopo la partecipazione alla settima edizione del Grande Fratello Vip e la 31enne continua a essere molto seguita. In tanti ricordano che tra i due dentro la Casa le cose non sono andate sempre bene, ma fuori Oriana e Daniele sembrano uniti più che mai.

“Abbiamo fatto di tutto. Non mi sono fermata di lavorare, sono abbastanza distrutta. Con Daniele non ci siamo mai staccati da quando sono uscita dal reality, quindi ci troviamo bene”, ha raccontato la seconda classificata al reality show condotto da Alfonso Signorini durante una intervista rilasciata a Casa Chi. Dunque è tutto vero, i due sembrano fare proprio sul serio.

Oriana Marzoli, un ragazzo le tocca il lato b in discoteca

“Il non vincere mi ha fatto rimanere male, non so perché. Sentivo che questa ragazza poteva vincere. Per me finisce lì il reality. Io pensavo di trovare Daniele, che mi avevano detto che stava lì fuori. Non me lo aspettavo”, ha detto Oriana Marzoli a Casa Chi. “Non hai capito. Io stavo per svenire. Amaurys mi ha detto “sto parlando con Daniele”. Gli ho detto di passarmelo, lui mi ha detto che stava fuori. La gioia più bella di quel giorno”.

La vittoria più bella per Oriana Marzoli è stata la storia con Daniele Dal Moro. Come raccontato dalla stessa influencer di origine venezuelana, i due non si sono mai lasciati. Usciti dalla casa del GF Vip 7 i due hanno trascorso questi giorni insieme e sono stati ospiti di una serata in discoteca. Qui, purtroppo, uno dei ragazzi presenti ha fatto un bruttissimo gesto verso la modella spagnola.

Come riporta BlogTivvu, che sul suo canale TikTok ha pubblicato anche il video incriminato, uno dei ragazzi presenti alla serata in discoteca in cui Oriana Marzoli era ospite si è reso protagonista di un bruttissimo gesto. Il giovane allungato una mano per toccarle il lato b. Oriana si accorge del gesto e si tocca subito con il braccio per allontanare il ragazzo, ma nel frattempo continua a sorridere per le foto.