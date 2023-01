Oriana Marzoli, alta tensione tra la gieffina e Daniele Dal Moro al GF Vip 7. Accesi confronti tra i due continuano ad alternarsi a momenti di riavvicinamento lasciando i fan notevolmente perplessi sulla sorte della loro reciproca ‘simpatia’. Poi un gesto di Oriana fatto alle spalle del gieffino avrebbe fatto scoppiare la polemica tra i fan del programma.

Il gesto di Oriana Marzoli alle spalle di Daniele Dal Moro: i fan del GF Vip 7 hanno visto tutto. Piccolo passo indietro sul turbolento rapporto di ‘coppia’. Dopo l’ennesimo confronto tra i due avvenuto dopo la diretta, sembra sia arrivata la quiete. Nonostante questo però Daniele Dal Moro avrebbe affermato qualche dettaglio in più sul suo futuro con Oriana.

Il gesto di Oriana Marzoli alle spalle di Daniele Dal Moro: polemica tra i fan

“Se tu mi chiedi oggi ‘per come stanno le cose potresti avere qualcosa con Oriana?’ ti direi di no. Con te sto bene. Metto in dubbio il fatto che mi fido. […] Tu è come se a me mi avessi ferito, ma tu a me non dovevi niente, non ce l’ho con te. Ma di base sono inca**to perché se fra di noi le cose sono così, è perché tu le hai fatte venire così. A parole non riesco a essere carino perché per me non te le meriti. Quando sono con te sono carino, ma anche arrabbiato”. (“Tu sei una scema!”. GF Vip, Oriana Marzoli show: Antonella diventa una furia (VIDEO)).

Dopo le parole di Daniele, sembrava essere giunti a un chiarimento, ma come spesso accade nella casa più spiata d’Italia, basta davvero poco per ribaltare la situazione nel giro di poco tempo. Come ad esempio un gesto che i fan degli “Oriele” hanno colto senza poterlo fare passare inosservato. Aspre critiche nei riguardi di Oriana Marzoli che pare abbia fatto il dito medio alle spalle del gieffino.

C’è chi ha criticato il gesto di Oriana ma c’è anche chi ha fatto notare che la gieffina stesse solo affettuosamente scherzando con Dal Moro. Momenti tra i due gieffini che in ogni caso lasciano perplessi ancora i fan della coppia. Tutti ricorderanno quando durante la recente riappacificazione, Daniele dal Moro avesse proferito parole dal significato esplicito. Nel fare la pace Oriana subito dopo l’abbraccio, ha esclamato: “Mi stai abbracciando come un’amica?”. E lui ha replicato: “Non sei mia amica, ti sto abbracciando perché abbiamo fatto pace”.