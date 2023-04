“Lo sanno tutti…”. Oriana Marzoli, è arrivato il momento di uscire allo scoperto. Come un fiume in piena

Oriana Marzoli, la confessione arriva dopo il GF Vip 7. La modella venezuelana è arrivata sul podio qualificandosi al secondo posto, ma il bilancio del suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia arriva come sempre a programma concluso. Oriana Marzoli è stata una delle protagoniste indiscusse del reality show di Alfonso Signorini, eppure nel corso di una recente intervista rilasciata alla rivista Mio la modella ha deciso di mettere nero su bianco quello che sarebbe stato il suo più grande desiderio. E questo nonostante l’annuncio lanciato sul suo nuovo progetto futuro: “Sto andando a Napoli per un progetto specialissimo, non vedo l’ora di potervi raccontare. Vi faccio un piccolo spoiler tra poco, ma sono sicura che vi piacerà un sacco”.

La confessione di Oriana Marzoli dopo il GF Vip 7. La seconda classificata del reality show di Alfonso Signorini ha portato a casa il premio di consolazione: salita sul podio tra gli applausi del pubblico, Oriana è riuscita a conquistare il cuore di numerosissimi fan. Ma nel suo cuore è comunque rimasto un desiderio: “Chi avrebbe meritato il trionfo? Io, ovviamente, speravo di vincere, anche perché, arrivata fino alla fine, sarebbe ipocrita dire il contrario”, confessa.

Nel corso della stessa intervista, Oriana Marzoli aggiunge: “Quindi, si, ci ho sperato. In alterativa, pensavo che avrebbe potuto vincere Edoardo Tavassi, che ha sicuramente fatto un bel percorso nel programma” per poi aggiungere sempre in merito al risultato finale conseguito: “Il mio 47,2%? Penso che il pubblico abbia capito che non ho mai mentito o fatto strategie e credo abbia apprezzato il mio essere spontanea. Non ho davvero parole per tutto l’amore ricevuto dai fan e mi sembra incredibile essere arrivata al cuore di così tante persone in Italia senza parlare nemmeno troppo bene la vostra lingua”.

Nonostante il primo posto sia andato a Nikita Pelizon, Oriana Marzoli resta comunque soddisfatta dell’affetto che il pubblico dei fan ha sempre riservato per lei. E anche in occasione del lancio del suo nuovo progetto, non ha potuto fare altro che notare quanto il pubblico abbia accolto con felicità i suoi propositi per il futuro: “Non so come avete fatto ma avete indovinato! Sono venuta a Napoli e sto scegliendo i tessuti, modelli, colori e costumi per la mia capsule“. Queste le sue parole a corredo delle immagini in cui si è immortalata proprio in bikini, facendo impazzire di gioia migliaia di follower.

Ma per restare in tema GF Vip, in vista della nuova edizione, il nome di Oriana Marzoli sembra aver fatto nuovamente capolino, ovviamente in un ruolo differente da quello di concorrente. Secondo Deianira Marzano, esisterebbero buone possibilità di vedere l’ex gieffina nel ruolo di opinionista del GF Vip 8: “Pare che siano in lizza come opinioniste nel prossimo GF Vip la Salemi e Oriana, molto desiderate”, ha scritto Deianira.