“Chiudete subito l’audio”. Ore 14, furia Milo Infante. Cala l’imbarazzo con l’inviata

Ore 14, Milo Infante rimprovera l’inviata. Attimi di tensione oggi durante la puntata di oggi, martedì 20 dicembre, di Ore 14 il programma pomeridiano di Rai2. Numerosi i servizi trasmessi, in particolare si parla di cronaca nera. Vengono presi in esame i casi di Liliana Resinovic, la donna morta per lo spavento durante un’aggressione, e di Alice Neri.

Quest’ultima, 32enne originaria di Ravarino, madre di una bimba, era scomparsa da un paio di giorni quando il suo corpo carbonizzato è stato ritrovato nel bagagliaio di un’automobile in mezzo alla campagna. Nelle ultime ore sono emersi dettagli sull’ultimo giorno di vita di Alice. Sul Resto del Carlino un testimone fa sapere: “Quella notte Alice Neri aveva baciato due uomini, uno l’ha tirata per il collo quando lei era in auto”. Non è ancora chiaro se l’uomo è Mohamed Gaaloul, il 29enne finito in manette in Francia con l’accusa di omicidio e distruzione di cadavere.

Il servizio su Alice Neri: tensione tra Milo Infante e l’inviata

In collegamento con il luogo del ritrovamento del corpo di Alice Neri c’è l’inviata Olga Mascolo che ricostruisce gli ultimi spostamenti della donna. Ad un certo punto, però, Milo Infante la interrompe per riprenderla: “La macchina fa avanti e indietro e poi si ferma per circa un’ora c’è qualcosa che non torna. Non è un passaggio da poco Olga”.

A quel punto l’inviata risponde in modo piuttosto deciso: “Pensavo di averlo detto. L’ho anche detto nella ricostruzione”. In ogni modo Milo Infante ha colto l’occasione per ricordare al pubblico la vicenda di Alice Neri, il cui corpo carbonizzato è stato ritrovato lo scorso 18 novembre a Concordia sulla Secchia, provincia di Modena.

Tuttavia gli imprevisti non sono finiti. Dopo il botta e risposta con l’inviata, infatti, Milo Infante ha dovuto affrontare un altro momento imbarazzante. Mentre raccontava il caso di Alice Neri, infatti, si è sentita l’inviata dire: “Io voglio andare verso avanti, però vai avanti tu che non mi piace stare qui”. Il conduttore, piuttosto seccato, ha tuonato: “Chiudetemi l’audio con il collegamento”. Dunque una puntata piuttosto complicata quella di oggi…

