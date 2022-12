“Me lo ha detto lui”. Antonella Fiordelisi, confessione choc su Edoardo Donnamaria. Onestini gelato

Edoardo Donnamaria e Luca Onestini, la rivelazione di Antonella. Al GF Vip non passa giorno che non ne succeda una. Spesso negli ultimi giorni al centro della discussione ci è finita proprio lei, Antonella Fiordelisi. La spadaccina di Salerno ha litigato praticamente con tutti, compreso il compagno Edoardo, salvo poi farci pace. Le sue uscite spesso non piacciono né dentro né fuori la Casa. Però continua ad essere tra i concorrenti preferiti dal pubblico, nonostante tutto.

L’ultima frase di Antonella Fiordelisi ha scatenato un putiferio. Dopo aver visto un messaggio aereo di alcuni sostenitori la gieffina si è lasciata andare: “Ma meno male che ci siete voi. Sennò io qua ero già depressa, mi suicidavo”. Una frase che in tanti hanno ritenuto eccessiva invocando l’eliminazione dell’autrice. Adesso, però, Antonella ha fatto una rivelazione sul compagno Edoardo Donnamaria davvero inaspettata.

Leggi anche: “Fiordelisi fuori”. GF Vip 7, un’altra bufera su Antonella. Pubblico infuriato: “Sempre pessima”





La rivelazione di Antonella Fiordelisi a Luca Onestini

Vale la pena ricordare che fin dal suo ingresso nella Casa Edoardo Donnamaria ha dichiarato di sentirsi ‘fluido’, ovvero di essere attratto da tutti i generi. Nelle ultime ore parlando con Luca Onestini la modella campana gli ha fatto una rivelazione: “Allora non sto scherzando ascoltami, ti sto dicendo quello che è succeso prima. Lui ti stava guardando fisso dal letto e io gli ho detto scusa ti piace allora? E lui mi ha subito detto sì molto”.

Effettivamente Edoardo Donnamaria e Luca Onestini sono diventati molto intimi recentemente. Ora Antonella Fiordelisi fa sapere: “Mi ha anche detto che ti farebbe. Poi ha anche aggiunto che nella vita potrebbe succedere qualsiasi cosa”. Boom! Ma insomma, che comportazione è questa? Direbbe qualcuno. Ed Edoardo Donnamaria cosa risponde? Ecco le sue parole.

È che voglio piangere. In che stato psicofisico è Edoardo a causa di Antonella, Alberto ,Luca Onestini deve tirarlo fuori dal pozzo #gfvip pic.twitter.com/VzFpGgngJ0 — anti nwo 🇺🇦 (@alberto41114010) December 16, 2022

“Non è vero che lo fissavo! – ha sbottato Edoardo Donnamaria – Tu mi hai chiesto se ho un amore platonico con lui. Io ho detto perchè platonico? Siamo due ragazzi giovani della stessa età e quindi potrebbe succedere di tutto”. Antonella gli ha risposto: “Ma sono sempre stata una ragazza dalla mente aperta su certe dinamiche. Io non ho problemi, se voi vi piacete e la vostra è un’amicizia speciale ve lo potete dire, che fa. Voglio capire che rapporto avete”. Poi gli ha chiesto: “Luca è etero, ma te?”. A quel punto è intervenuto l’ex UeD: “Siamo tutte e due etero!”. Ma Edoardo ha aggiunto sibillino: “Tranquilla che lui è etero davvero”.

“Guardate qua…”. GF Vip, la scoperta di Oriana sul letto di Antonino: l’ha trovato