Dopo la fine del Grande Fratello, Helena ha festeggiato alla grande col suo Javier e i suoi amici e parenti, nonostante si sia dovuta accontentare del secondo posto. A trionfare è stata Jessica e, a proposito di quest’ultima, la modella brasiliana ha rotto il silenzio sulla vincitrice.

Infatti, finora non erano emersi commenti o giudizi di Helena sull’ormai ex coinquilina Jessica. Le parole sulla cantante hanno lasciato sorpreso tutto il pubblico del Grande Fratello, che mai si sarebbe aspettato di leggere sue dichiarazioni così importanti e significative.

Grande Fratello, Helena rompe il silenzio su Jessica

Come riportato dal sito Ilsussidiario.net, Helena è stata contattata telefonicamente da Alfonso Signorini per il suo format online Boom e ha risposto anche alla domanda inerente Jessica. Ma si è pure soffermata sul fidanzato Javier: “Non ho dormito niente dopo la finale, Javier non mi ha lasciata dormire“.

A sorpresa Helena ha ammesso di non aver avuto ripercussioni negative in seguito alla sconfitta e si è congratulata con Jessica per il successo: “Sono felicissima. Non ho un minimo di tristezza per avere perso. Zero. Sai lo pensavo, visto che sono competitiva. Grazie davvero a voi”. Un bel gesto nei confronti della prima classificata.

Nessun fastidio o rabbia per il mancato successo, quindi Helena si sta godendo alla grande il ritorno alla normalità e soprattutto la sua relazione con Javier.