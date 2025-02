“La gente deve sapere”. A Ora o mai più, dopo le liti e le polemiche in studio, interviene a sorpresa del marito di Valerio Scanu. Ieri sera su Rai Uno è andata in onda una nuova puntata del programma condotto da Marco Liori. Valerio Scanu è uno dei grandi protagonisti di questa edizione, sia per il suo talento e le sue esibizioni, in grado di emozionare il pubblico, sia per gli scontri con la giuria. Anche nell’ultima puntata non sono mancati scontri con Donatella Rettore.

Nel corso della trasmissione c’è stato un vero e proprio colpo di scena. Una sorpresa per Valerio, che non se lo aspettava. Ma anche per il pubblico e gli altri concorrenti. Marco Liori ha interrotto la scaletta per mandare in onda un vide messaggio di Luigi Calcara. Come noto, Valerio e Luigi si sono sposati il 7 settembre 2023 con una cerimonia celebrata in Campidoglio, a Roma, seguita da una festa a Vermicino. I due si erano conosciuti nel 2022 su Instagram. Luigi è un ingegnere e il suo videomessaggio ha colto tutti di sorpresa, perché si sa che il marito di Valerio è molto riservato.

“Stare accanto a una persona famosa, secondo me, è complicato. Stare accanto a Valerio lo è ancora di più. Il segreto per sopportarlo è fare un respiro”, ha detto Luigi. “Valerio è quello che fa vedere, è una persona molto spontanea e diretta. È vero che, all’inizio, può sembrare un po’ altezzoso, un po’ arrogante, però in realtà è buono”.

Luigi ha poi ricordato che Valerio ha vissuto di recente un momento difficile. “Il momento più buio è stato quando ha perso il papà. Io stavo con lui, quindi l’ho vissuto in maniera, Lo conoscevo da poco, erano pochi mesi che stavamo insieme. Il papà l’avevo conosciuto una volta soltanto, però vedevo questo suo attaccamento, più con il padre rispetto alla madre. Quando poi è successo, è stato un periodo travagliato, e io l’ho visto molto giù”.

Valerio intanto ha conquistato un posto per la finale di Ora o mai più. A questo proposito Luigi ha aggiunto: “Credo che, tra tutti i concorrenti, lui sia quello più conosciuto. Ha vinto un Sanremo, si è sempre visto nelle trasmissioni. Ha voluto partecipare perché, secondo me, voleva riscattarsi, tra virgolette. Voleva far vedere che lui c’è ancora, che continua ad esserci, e avere la possibilità di cantare in prima serata su Rai 1 sicuramente gli dà ancora più visibilità”.

Per Lugi, “Valerio ha già vinto facendo vedere quello che è, quello che sa fare e come lo sa fare. La gente a casa non è stupida, il pubblico non è stupido, quindi per me lui ha già vinto così. L’augurio che posso fare a Valerio è quello di continuare la strada che ha intrapreso, andare sempre avanti e lasciar scorrere le critiche”.